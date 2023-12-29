Мангистау вошёл в ТОП-3 непьющих регионов

- По Казахстану контингент лиц, находящихся под наблюдением по поводу психических и поведенческих расстройств (ППР), вызванных употреблением алкоголя, за 11 месяцев 2023 года составил 90 416 человек, это 463,6 человека на 100 тысяч населения. Наблюдается незначительное увеличение показателя на 100 тысяч населения в сравнении с аналогичным периодом прошлого года - на 0,2 процента, - сообщили в республиканском научно-практическом центре психического здоровья.

Свыше 90 тысяч казахстанцев, как передаёт Tengrinews.kz , состоят на учёте из-за проблем с алкоголем.Там же назвали регионы с наиболее высокими показателями:- Северо-Казахстанская область - 5 451 человек (1011,1 на 100 тысяч населения);- Область Абай - 5 613 человек (917,3 на 100 тысяч населения);- Павлодарская область - 6 767 человек (776,1 на 100 тысяч населения);- Восточно-Казахстанская область - 6 082 человек (829,9 на 100 тысяч населения).Регионы с низкими показателями:- Алматы - 3 452 человек (164,3 на 100 тысяч населения),- Мангыстауская область - 1 241 человек (166,4 на 100 тысяч населения),- Алматинская область - 2 549 человек (172,4 на 100 тысяч населения).