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ЛАДА.kz » Общество

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 14:25

Просмотров: 170

Мангистау вошёл в ТОП-3 непьющих регионов

В нашем регионе на сто тысяч населения алкоголь употребляют 166 человек. Об этом сообщает информационный портал Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Республиканского научно-практического центра психического здоровья.

Иллюстративное фото с сайта mediacratia.ru
Свыше 90 тысяч казахстанцев, как передаёт Tengrinews.kz, состоят на учёте из-за проблем с алкоголем.

- По Казахстану контингент лиц, находящихся под наблюдением по поводу психических и поведенческих расстройств (ППР), вызванных употреблением алкоголя, за 11 месяцев 2023 года составил 90 416 человек, это 463,6 человека на 100 тысяч населения. Наблюдается незначительное увеличение показателя на 100 тысяч населения в сравнении с аналогичным периодом прошлого года - на 0,2 процента, - сообщили в республиканском научно-практическом центре психического здоровья.


Там же назвали регионы с наиболее высокими показателями:

- Северо-Казахстанская область - 5 451 человек (1011,1 на 100 тысяч населения);
- Область Абай - 5 613 человек (917,3 на 100 тысяч населения);
- Павлодарская область - 6 767 человек (776,1 на 100 тысяч населения);
- Восточно-Казахстанская область - 6 082 человек (829,9 на 100 тысяч населения).

Регионы с низкими показателями:

- Алматы - 3 452 человек (164,3 на 100 тысяч населения),
- Мангыстауская область - 1 241 человек (166,4 на 100 тысяч населения),
- Алматинская область - 2 549 человек (172,4 на 100 тысяч населения).



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