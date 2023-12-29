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ЛАДА.kz » Общество

Михаил Одинцов

Опубликовано: Вчера, 17:35

Просмотров: 4236

Как отреагировали жители Актау на «переезд» новогодней ёлки с площади «Ынтымак»

Одна из ёлок к этому Новому году «переехала» с привычной для населения локации - площади «Ынтымак» - к музею имени Абиша Кекильбаева в 19А микрорайоне. Мнение горожан о новом месте для ёлки разделилось.

Кадр видео
В этом году местные власти решили не устанавливать одну из новогодних ёлок на площади «Ынтымак». Теперь одна из двух городских ёлок расположена возле областного историко-краеведческого музея имени Абиша Кекильбаева, местонахождение которого для некоторых жителей Актау все ещё остаётся неизвестным.

Мы решили узнать у горожан, понравилось ли им новое расположение «зелёной красавицы» или же стоило оставить ёлку на привычном для людей месте.



Напомним, ранее Ёлку на набережной Актау снесло порывом ветра.



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Комментарии ( 6 )

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 Lokki_13 (Посетители) Сегодня, 00:18
Наши много не уважаемые чиновники из акимата.... просто боятся большого скопления народа рядом с Акиматом. Вот и отправили ёлку подальше от Акимата поближе к Народу. )))))
 
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 User_446 (Посетители) Вчера, 23:03
Ну как бы сказать мне всё равно, как и большинству жителей данного города. Ведь для нас новый год - это возможность отдохнуть от работы, а не праздник как в сша или в европе.
Да будь эта елка в Баскудыке, в 3 микрорайоне, в шыгысе, мне и таким же людям как я будет всё равно, ведь мы свои выходные всё равно получим.
 
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 Владимир15 (Посетители) Вчера, 21:07
Где логика?! У моря в 15 мкр., рядом никого нет! Только море! 19А мкр., а это где?! Я живу здесь с 1972 года. Знаю где была взлетка, а эти мкр. растут как грибы, и они явно, чужие... и не знакомые и не родные. Хотя, как говорит молодежь, пипл схавает! Как и город Шевченко...
 
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 ЁмоЁ (Посетители) Вчера, 18:29
Хоть бы на самой высокой ёлке города ( вышке Казтелекома) к НГ зажгли огни... Остальные так сказать ёлки это не важно. bokali
 
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 Лулу (Посетители) Вчера, 18:28
Да такое позорище в виде елки,вообще нигде не надо ставить.Каркас тряпкой обернули и рады!Что то мне напоминает незабываемые пластиковые тюльпаны!
 
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 Кинст (Посетители) Вчера, 17:57
Столько выделили денег на украшение города, могли бы заморочиться и установить "ёлку", точнее, конструкцию, её изображающую, в нескольких местах, на Ынтымаке, на набережной, где и поставили. Можно было бы и у городского акимата, но там по непонятной для горожан причине решили делать ландшафтный ремонт.
То есть, проявить заботу обо всех жителях города. Многим просто не будет времени, возможности и интереса переться в дальний микрорайон.
 
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 Знакомый (Посетители) Вчера, 17:48
Как были раньше для нижней зоны города у Дк Абая и вторая на Ынтымаке,на набережной она в зимнее время не нужна, в такую холодину на море идти с детьми, вы там сами как понимаете, нет?
 
 

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