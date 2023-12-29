Как отреагировали жители Актау на «переезд» новогодней ёлки с площади «Ынтымак»

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В этом году местные власти решили не устанавливать одну из новогодних ёлок на площади «Ынтымак». Теперь одна из двух городских ёлок расположена возле областного историко-краеведческого музея имени Абиша Кекильбаева, местонахождение которого для некоторых жителей Актау все ещё остаётся неизвестным.
Мы решили узнать у горожан, понравилось ли им новое расположение «зелёной красавицы» или же стоило оставить ёлку на привычном для людей месте.
Напомним, ранее Ёлку на набережной Актау снесло порывом ветра.
Мы решили узнать у горожан, понравилось ли им новое расположение «зелёной красавицы» или же стоило оставить ёлку на привычном для людей месте.
Напомним, ранее Ёлку на набережной Актау снесло порывом ветра.