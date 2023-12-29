В Мунайлинском районе в уходящем году не зарегистрирована летальность среди рожениц

В Мунайлинской районной больнице в 2022 и в 2023 году не зарегистрировано случаев материнской смертности. Младенческая летальность снизилась с 7,2 до 6,3.



С начала года на учёт по беременности взяты 2 821 женщина. Это меньше прошлогоднего показателя на 221 факт.



В 2022 году квоту на (бесплатное) экстракорпоральное оплодотворение получили 37 жительниц района. Из них 11 взяты на учет по беременности.



В уходящем году квота выдана 40 женщинам, шесть из них взяты на учет акушеров-гинекологов.



Естественный прирост населения района снизился с 27,6 до 24,7 промилле. Рождаемость так же снизилась с 27,8 до 27 промилле.



Отмечается снижение показателя смертности жителей района – с 2,9 до 2,5 промилле. В том числе, от туберкулеза – с 2 до 0,6 промилле. Между тем, с 32,6 до 38 промилле вырос показатель смертности от онкологических заболеваний.



В дневном стационаре районной больницы в 2023 году пролечено 3 742 пациента, что больше прошлогоднего показателя на 81 случай. На 23 больных больше, чем в прошлом году, лечение получили пациенты с болезнями системы кровообращения. С 203 до 414 увеличилось количество пациентов с болезнями желудочно-кишечного тракта. Со 134 до 97 сократилось число пациентов с болезнями дыхательных путей.



На 693 случая увеличилось количество вызовов Скорой помощи – с 11 110 в 2022 году до 11 803 в 2023 году.



На сегодняшний день в Мунайлинской районной больнице работают 137 врачей и 540 представителей среднего медперсонала.



Больнице требуется 14 врачей: психиатр, детский психиатр, акушеры-гинекологи, врачи общей практики, офтальмологи, детский оториноларинголог, валеолог.