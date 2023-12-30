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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 11:42

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В Актау морские пехотинцы поздравили казахстанцев с Новым годом на родных языках

Солдаты разных национальностей, служащие в бригаде морской пехоты Актауского гарнизона, поздравили казахстанцев с наступающим Новым 2024 годом на родных языках. Об этом рассказал Нурбол Шалабаев, руководитель пресс-службы Актауского гарнизона.

Поздравление морских пехотинцев. Кадр из видео
В бригаде морской пехоты служат 1 200 казахстанцев из всех городов республики. Среди них представители более 20 национальностей: казахи, русские, украинцы, немцы, татары, кыргызы, корейцы, греки, китайцы, азербайджанцы и другие.

Все они подчеркнули, что не делят друг друга по национальному признаку и отметили готовность защищать нашу страну под одним флагом.

Военные пожелали жителям в Новом году счастья, благополучия, здоровья и мирного неба над головой.




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