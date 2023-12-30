В Актау морские пехотинцы поздравили казахстанцев с Новым годом на родных языках

В бригаде морской пехоты служат 1 200 казахстанцев из всех городов республики. Среди них представители более 20 национальностей: казахи, русские, украинцы, немцы, татары, кыргызы, корейцы, греки, китайцы, азербайджанцы и другие.Все они подчеркнули, что не делят друг друга по национальному признаку и отметили готовность защищать нашу страну под одним флагом.Военные пожелали жителям в Новом году счастья, благополучия, здоровья и мирного неба над головой.