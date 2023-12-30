Пассажиры «зависли» в аэропорту Актау

- Больше восьми часов задержка рейса. Авиакомпания не предоставляет пассажирам горячее питание и воду. Все возмущены. Много детей, пожилых людей, инвалидов. Хотелось бы, чтобы авиакомпания возместила материальный и моральный ущерб, - говорится в сообщении.

- Изменение расписания в связи с погодными условиями не предусматривает обеспечение дополнительного питания, однако компанией были предоставлены пассажирам горячие и прохладительные напитки. Авиакомпания приносит свои извинения и обращает внимание на то, что не имеет влияния на изменения погодных условий, - обратилась Виктория Старожилова.

В редакцию Lada.kz обратились пассажиры рейса №742 сообщением Актау-Астана авиакомпании «Scat». Они утверждают, что самолёт должен был вылететь ещё в 04:00.Пассажиры данного рейса предоставили видеозапись, где они высказали свои недовольства сотрудникам аэропорта. Требовали предоставить им другой борт и обеспечить питанием. Им же в ответ говорят, что задержка связана с непогодой.Как сообщила руководитель пресс-службы авиакомпании «Scat» Виктория Старожилова, по причине плохих погодных условий в районе аэропорта Актау (туман, нет видимости), воздушное судно, которое должно было выполнять рейс, совершило посадку на запасной аэродром в Атырау. Ожидание составило порядка пяти часов. Сейчас самолёт успешно прибыл в Актау. В настоящий момент идёт посадка. Вылет рейса запланирован в течение получаса.