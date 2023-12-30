Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 30 Декабря
+6...+7
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 454.56 KZT
  • €1 = 502.24 KZT
  • 1 RUB = 5.06 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:35

Просмотров: 288

«Новый отель, двери свои открой»: что ответили чиновники о стройке в Актау

Заброшенная стройка у гостиницы «Renaissance» закрывает весь вид на море, сетуют жители 9 микрорайона.

Фото автора
Огороженная территория рядом с гостиницей «Renaissance», как говорят жители 9 микрорайона, закрыла весь вид на море.

«Новый отель, двери свои открой»: что ответили чиновники о стройке в Актау


Около двух лет строительные работы там не проводятся.

«Новый отель, двери свои открой»: что ответили чиновники о стройке в Актау


Комментарий предоставили в городском отделе архитектуры и градостроительства.

Чиновники сообщили, что данный земельный участок находится в частной собственности с целевым назначением: «Отель». При этом архитектурно-планировочное задание и эскиз отсутствуют.

- На основании этого материалы будут направлены в государственный архитектурно-строительный контроль Мангистауской области для принятия соответствующих мер, - ответили в городском отделе архитектуры и градостроительства.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика