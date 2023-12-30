«Новый отель, двери свои открой»: что ответили чиновники о стройке в Актау

- На основании этого материалы будут направлены в государственный архитектурно-строительный контроль Мангистауской области для принятия соответствующих мер, - ответили в городском отделе архитектуры и градостроительства.

Огороженная территория рядом с гостиницей «Renaissance», как говорят жители 9 микрорайона, закрыла весь вид на море.Около двух лет строительные работы там не проводятся.Комментарий предоставили в городском отделе архитектуры и градостроительства.Чиновники сообщили, что данный земельный участок находится в частной собственности с целевым назначением: «Отель». При этом архитектурно-планировочное задание и эскиз отсутствуют.