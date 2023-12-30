Аким Актау отправился смотреть на установку новых скамеек на набережной

- Скамейки изготовлены из полимерно-песчаного композита, что обеспечит сохранение природы. Мы планируем, что они прослужат долго. Прошу всех жителей города бережно относиться и не ломать их, - обратился Улугбек Тналиев.

Для обновления старых урн и скамеек в городе отдел ЖКХ получил 400 новых лавочек и 400 мусорных урн. Ответственные лица уже приступили к их установке на набережной в 15 микрорайоне. Аким города Улугбек Тналиев ознакомился и проследил за работой.