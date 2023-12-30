Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 30 Декабря
+6...+7
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 454.56 KZT
  • €1 = 502.24 KZT
  • 1 RUB = 5.06 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 20:11

Просмотров: 395

Аким Актау отправился смотреть на установку новых скамеек на набережной

В настоящее время ведутся работы по установке новых скамеек и урн, передаёт пресс-служба городского акимата.

Фото предоставили в городском акимате
Для обновления старых урн и скамеек в городе отдел ЖКХ получил 400 новых лавочек и 400 мусорных урн. Ответственные лица уже приступили к их установке на набережной в 15 микрорайоне. Аким города Улугбек Тналиев ознакомился и проследил за работой.

Аким Актау отправился смотреть на установку новых скамеек на набережной


- Скамейки изготовлены из полимерно-песчаного композита, что обеспечит сохранение природы. Мы планируем, что они прослужат долго. Прошу всех жителей города бережно относиться и не ломать их, - обратился Улугбек Тналиев.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика