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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:29

Просмотров: 1797

Кто стал «Почётным гражданином Актау»

Награду вручали аким Актау Улугбек Тналиев и председатель маслихата Сембигали Закенов, сообщает пресс-служба городской администрации.

Фото предоставили в городском акимате
За вклад в социально-экономическое развитие города звания «Почётный гражданин Актау» удостоились 14 человек. Глава города поздравил их и выразил благодарность.

- В этот юбилейный год, отмечая 60-летие нашего города, мы провели множество культурных событий различных форматов. Город динамично развивается. Из года в год строятся различные социальные объекты. Это, безусловно, работа, проводимая при непосредственной поддержке Президента страны Касым-Жомарта Токаева и акима области Нурлана Ногаева. Мы планируем в следующем году решить такие важные вопросы, как социальная инфраструктура и строительство школ. Наша главная ценность – наши жители, и мы признаем тех, кто внес свой вклад в развитие города. В целях демонстрации заслуг этих граждан традиционно присваивается статус почетного гражданина города. Наша специальная комиссия и депутаты маслихата пришли к единому решению. Спасибо всем за ваши труды! - сказал Улугбек Тналиев.


Кто стал «Почётным гражданином Актау»

Кто стал «Почётным гражданином Актау»

Кто стал «Почётным гражданином Актау»

Кто стал «Почётным гражданином Актау»

Кто стал «Почётным гражданином Актау»

Кто стал «Почётным гражданином Актау»

Кто стал «Почётным гражданином Актау»

Кто стал «Почётным гражданином Актау»

Кто стал «Почётным гражданином Актау»


Мушахан Алапанов – ветеран тыла, чей вклад в годы Второй мировой войны неоценим. Родившийся 5 мая 1932 года, он посвятил всю свою сознательную жизнь развитию государственной сферы связи региона и отрасли связи нефтедобычи. За его доблестный труд Мушахан Алапанов был заслуженно удостоен медали «Ветеран труда».

Дәметкен Урымбаева, родилась 20 февраля 1939 года. Квалифицированный наставник, начавшая трудовую деятельность в сфере образования, а затем безупречно проработавшая в сфере государственной службы. За многолетний труд награждена медалью «Еңбек ардагері», медалью «Ерен еңбегі үшін».

Сулейман Бердаулетов родился в 1941 году. Ученый, квалифицированный врач, хирург, онколог, общественный деятель, Отличник здравоохранения Республики Казахстан, автор около 60 научных работ, Ветеран труда.

Один из первых строителей города Актау - Жоламан Байгожаев. Родился 1 октября 1943 года. Занимался грузоперевозками в строительной отрасли города, нефтедобычей. Активный член Актауского городского филиала Республиканского общественного объединения «Организация ветеранов».

Урен Сагындыков родился 20 апреля 1946 года. Ветеран нефтяной отрасли с богатым опытом и заслуженным вкладом в добычу нефти и газа в Мангистауской области. Мастерски управляя несколькими нефтяными учреждениями, обеспечил бесперебойную работу производств, заслуживая признание за свою преданность и профессионализм.

Одним из обладателей звания «Почетного гражданина города Актау» является отличник социальной сферы труда Кунзира Айтбатырова. Родилась 15 июля 1947 года. Ветеран государственной службы много лет проработала в социальной сфере, в сфере обслуживания населения. За вклад в социальную сферу награждена «Почетной грамотой» от имени Президента Республики Казахстан и нагрудным знаком «Отличник социально-трудовой сферы».

Давид Нукенов родился 23 ноября 1949 года. Ветеран труда и кандидат технических наук, чей значительный вклад в развитие нефтяной отрасли неоценим. Его производственная и научная деятельность оставили свой след в развитии страны, подчеркивая важность его вклада в отрасль. Шестнадцать лет возглавлял Мангистауский политехнический колледж и был удостоен награды «Білім саласының үздігі».

Почётный гражданин Мангистауского и Бейнеуского районов Каржаубай Аккулов родился 4 октября 1953 года. В настоящее время является заместителем председателя Актауского городского филиала Республиканского общественного объединения «Организация ветеранов». Внес значительный вклад в социально-экономическое развитие области, награжден медалью Бауыржана Момышулы «Батыр шапағаты».

Досымбек Бегалиев родился 17 августа 1953 года. Председатель совета ветеранов Департамента уголовно-исполнительной системы по Мангистауской области, майор внутренней службы, ветеран органов внутренних дел, неукоснительно выполнял свои обязанности по укреплению общественной безопасности. Награжден медалями I, II, III степени «За безупречную службу в органах внутренних дел».

Жанбырбай Матаев родился 5 марта 1963 года. Председатель Мангистауского областного маслихата. С 2013 по 2022 годы работал председателем Мангистауского областного филиала Общественного объединения «Демократическая партия Казахстана Ак жол».
В 2005 году награжден Почетной грамотой Республики Казахстан, в 2014 и 2021 годах-орденом «Құрмет» и медалью «Шапағат».

Ольга Хныкина родилась 2 октября 1953 года. С 1994 года - руководитель студии детского творчества «Радуга» культурно-досугового комплекса имени Абая. Благодаря педагогическому и организаторскому мастерству творческий коллектив удостоен лучших наград республиканского и международного уровня. Награждена Почетной грамотой Республики Казахстан, нагрудным знаком «Мәдениет саласының үздігі».

Марат Сабырбаев родился 12 сентября 1953 года. Ветеран судебной системы Мангистауской области, обладатель нескольких наград и ордена «Құрмет» за добросовестные и справедливые судейские заслуги в осуществлении правосудия.

Один из награжденных, Тилеп Баймагамбетов. Родился 31 декабря 1955 года. Председатель Объединения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей «Қамқор қауымдастығы», член комитета по реформированию жилищного законодательства Республики Казахстан, внесший вклад в сферу жилищно-коммунального хозяйства, в деятельность по реформированию жилищного законодательства.

Мухтар Джулдасов родился 16 августа 1962 года. Руководитель Мангистауской областной «Федерации Каратэ-до кекушинкай», заслуженный тренер Республики Казахстан. За вклад в развитие спортивной отрасли страны, подготовив 7 чемпионов мира, удостоен звания «Деятель спорта Республики Казахстан».

В рамках мероприятия аким города вручил юбилейную 60-летнюю медаль всем, кто внес свой вклад в развитие города.



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