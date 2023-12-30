Кто стал «Почётным гражданином Актау»

- В этот юбилейный год, отмечая 60-летие нашего города, мы провели множество культурных событий различных форматов. Город динамично развивается. Из года в год строятся различные социальные объекты. Это, безусловно, работа, проводимая при непосредственной поддержке Президента страны Касым-Жомарта Токаева и акима области Нурлана Ногаева. Мы планируем в следующем году решить такие важные вопросы, как социальная инфраструктура и строительство школ. Наша главная ценность – наши жители, и мы признаем тех, кто внес свой вклад в развитие города. В целях демонстрации заслуг этих граждан традиционно присваивается статус почетного гражданина города. Наша специальная комиссия и депутаты маслихата пришли к единому решению. Спасибо всем за ваши труды! - сказал Улугбек Тналиев.



За вклад в социально-экономическое развитие города звания «Почётный гражданин Актау» удостоились 14 человек. Глава города поздравил их и выразил благодарность.– ветеран тыла, чей вклад в годы Второй мировой войны неоценим. Родившийся 5 мая 1932 года, он посвятил всю свою сознательную жизнь развитию государственной сферы связи региона и отрасли связи нефтедобычи. За его доблестный труд Мушахан Алапанов был заслуженно удостоен медали «Ветеран труда»., родилась 20 февраля 1939 года. Квалифицированный наставник, начавшая трудовую деятельность в сфере образования, а затем безупречно проработавшая в сфере государственной службы. За многолетний труд награждена медалью «Еңбек ардагері», медалью «Ерен еңбегі үшін».родился в 1941 году. Ученый, квалифицированный врач, хирург, онколог, общественный деятель, Отличник здравоохранения Республики Казахстан, автор около 60 научных работ, Ветеран труда.Один из первых строителей города Актау -. Родился 1 октября 1943 года. Занимался грузоперевозками в строительной отрасли города, нефтедобычей. Активный член Актауского городского филиала Республиканского общественного объединения «Организация ветеранов».родился 20 апреля 1946 года. Ветеран нефтяной отрасли с богатым опытом и заслуженным вкладом в добычу нефти и газа в Мангистауской области. Мастерски управляя несколькими нефтяными учреждениями, обеспечил бесперебойную работу производств, заслуживая признание за свою преданность и профессионализм.Одним из обладателей звания «Почетного гражданина города Актау» является отличник социальной сферы труда. Родилась 15 июля 1947 года. Ветеран государственной службы много лет проработала в социальной сфере, в сфере обслуживания населения. За вклад в социальную сферу награждена «Почетной грамотой» от имени Президента Республики Казахстан и нагрудным знаком «Отличник социально-трудовой сферы».родился 23 ноября 1949 года. Ветеран труда и кандидат технических наук, чей значительный вклад в развитие нефтяной отрасли неоценим. Его производственная и научная деятельность оставили свой след в развитии страны, подчеркивая важность его вклада в отрасль. Шестнадцать лет возглавлял Мангистауский политехнический колледж и был удостоен награды «Білім саласының үздігі».Почётный гражданин Мангистауского и Бейнеуского районовродился 4 октября 1953 года. В настоящее время является заместителем председателя Актауского городского филиала Республиканского общественного объединения «Организация ветеранов». Внес значительный вклад в социально-экономическое развитие области, награжден медалью Бауыржана Момышулы «Батыр шапағаты».родился 17 августа 1953 года. Председатель совета ветеранов Департамента уголовно-исполнительной системы по Мангистауской области, майор внутренней службы, ветеран органов внутренних дел, неукоснительно выполнял свои обязанности по укреплению общественной безопасности. Награжден медалями I, II, III степени «За безупречную службу в органах внутренних дел».родился 5 марта 1963 года. Председатель Мангистауского областного маслихата. С 2013 по 2022 годы работал председателем Мангистауского областного филиала Общественного объединения «Демократическая партия Казахстана Ак жол».В 2005 году награжден Почетной грамотой Республики Казахстан, в 2014 и 2021 годах-орденом «Құрмет» и медалью «Шапағат».родилась 2 октября 1953 года. С 1994 года - руководитель студии детского творчества «Радуга» культурно-досугового комплекса имени Абая. Благодаря педагогическому и организаторскому мастерству творческий коллектив удостоен лучших наград республиканского и международного уровня. Награждена Почетной грамотой Республики Казахстан, нагрудным знаком «Мәдениет саласының үздігі».родился 12 сентября 1953 года. Ветеран судебной системы Мангистауской области, обладатель нескольких наград и ордена «Құрмет» за добросовестные и справедливые судейские заслуги в осуществлении правосудия.Один из награжденных,. Родился 31 декабря 1955 года. Председатель Объединения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей «Қамқор қауымдастығы», член комитета по реформированию жилищного законодательства Республики Казахстан, внесший вклад в сферу жилищно-коммунального хозяйства, в деятельность по реформированию жилищного законодательства.родился 16 августа 1962 года. Руководитель Мангистауской областной «Федерации Каратэ-до кекушинкай», заслуженный тренер Республики Казахстан. За вклад в развитие спортивной отрасли страны, подготовив 7 чемпионов мира, удостоен звания «Деятель спорта Республики Казахстан».В рамках мероприятия аким города вручил юбилейную 60-летнюю медаль всем, кто внес свой вклад в развитие города.