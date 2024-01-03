Оплата только наличными: житель Актау пожаловался на частных предпринимателей

- Заехал на рынок, закупиться. Раздражают некоторые продавцы, которые принимают только наличные. Мол, без перевода, без оплаты QR-кодом. Кого они хотят обмануть? Сами себя и обманывают. У себя же воруют. Пытаются уклониться от налогов – в цивилизованных странах неуплата налога считается одним из страшных преступлений. А эти работают на своей земле, берут деньги с таких же жителей города и пытаются «навариться», - возмутился Азамат Сарсенбаев.

Азамат Сарсенбаев, житель Актау и блогер, поделился в своих социальных сетях реакцией на изменения в налоговом законодательстве, из-за которого многие бизнесмены города перестали принимать безналичную оплату.Напомним, глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в Налоговый кодекс, которые вводятся в действие с 1 января 2024 года.О том, как эти изменения коснутся жителей Мангистауской области, рассказали в управлении разъяснительной работы регионального департамента государственных доходов.