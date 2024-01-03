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ЛАДА.kz » Общество

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 14:51

Просмотров: 2404

Оплата только наличными: житель Актау пожаловался на частных предпринимателей

Местный житель Азамат Сарсенбаев возмутился действиями владельцев бизнеса, которые из-за изменений в налоговом законодательстве перестали принимать безналичную оплату.

Иллюстративное фото с сайта f.azh.kz
Азамат Сарсенбаев, житель Актау и блогер, поделился в своих социальных сетях реакцией на изменения в налоговом законодательстве, из-за которого многие бизнесмены города перестали принимать безналичную оплату.

- Заехал на рынок, закупиться. Раздражают некоторые продавцы, которые принимают только наличные. Мол, без перевода, без оплаты QR-кодом. Кого они хотят обмануть? Сами себя и обманывают. У себя же воруют. Пытаются уклониться от налогов – в цивилизованных странах неуплата налога считается одним из страшных преступлений. А эти работают на своей земле, берут деньги с таких же жителей города и пытаются «навариться», - возмутился Азамат Сарсенбаев.


Напомним, глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в Налоговый кодекс, которые вводятся в действие с 1 января 2024 года.

О том, как эти изменения коснутся жителей Мангистауской области, рассказали в управлении разъяснительной работы регионального департамента государственных доходов.



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Комментарии ( 5 )

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808 (Посетители) Сегодня, 16:27
Есть же закон обязывающий иметь терминалы оплаты? Или на ИП это не распространяется?
 
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Vohazab (Посетители) Сегодня, 16:23
Сейчас банки на пятую точку сядут, от того какой оборот налички попрет, и самое обидное, что всё мимо банковского кармана. Да и Государство, думаю, бабосиков не досчитается. Всё придумывают, чтобы простой народ придушить.
 
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 spamregg (Посетители) Сегодня, 15:45
Ну щас они все цены поднимут и тогда не будете жаловаться?
Это было ожидаемо что все перейдут в наличку. Сами экономику рушат своими выдумками. Такие законы надо вводить когда экономика процветает. А сейчас с ростом цен и такой инфляцией такое делать это ппц, душить людей только.
 
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  • 808
 Adai11 (Посетители) Сегодня, 15:39
Да уже все магазины во дворе стали так принимать, да еще и в наглую написали только налом, и вчера в парикмахерской такое же было foo
 
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 Aqtau_2023 (Посетители) Сегодня, 14:58
На прокурорском рынке, полно таких продавцов.
Но само слово "Прокурорский" остановит любые проверки налоговиков.
 
 

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