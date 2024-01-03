Мангистау оказался в ТОП-3 антирейтинга регионов по уровню инфляции

В Бюро национальной статистики опубликовали данные о росте цен и уровне инфляции в регионах.



По данным аналитиков, в сравнении с декабрем прошлого года было отмечено повышение цен на рис - на 34,3%, минеральную и питьевую воду – на 18,4%, молоко консервированное – на 16,9%, алкогольные напитки и табачные изделия – на 15,6%. Подорожал кефир (2,5% жирности) и яйца – по 13,4%, а также масло сливочное – на 13,3%, молоко пастеризованное, фрукты и овощи свежие – по 12,8%. Булочные и мучные изделия стали дороже на 12,3 процента, рыба и морепродукты – на 12,1%, кондитерские изделия – на 10,7%.



Снижение же цен наблюдалось на крупу гречневую - на 22,6%, масло подсолнечное – на 18% и сахар-песок – на 15,8%.



Уровень цен на товары личного пользования вырос на 12,4%, мебель и предметы домашнего обихода подорожали на 11,8%, посуда – на 11,4%, одежда и обувь – на 11,3%. Подорожала фармацевтическая продукция – на 10,4 процента и строительные материалы – на 7,3%. Дизельное топливо подорожало на 15,2%, бензин стал дороже на 13,7%, сжиженный газ в баллонах – на 13,6% и уголь каменный – на 10,7%.



Цены на услуги организаций комплексного отдыха увеличились на 16,8%, услуги санаториев – на 15,8%, здравоохранения – на 13,6%, услуги в области отдыха и спортивных мероприятий – на 13,5%, парикмахерских и заведений личного обслуживания – на 12,8%, услуги образования – на 9,6%, общественного питания – на 8%.



Подорожал проезд в такси – цены выросли на 9,1%, поездка на городском транспорте подорожала – на 8,9%, на междугороднем автобусе – на 8,8%. Цены на передвижение воздушным транспортом также выросли на 8,6%. Проезд на поезд подорожал на 7,3%.



Повысились тарифы на коммунальные услуги: вывоз мусора подорожал на 33,2%, водоотведение – на 28,8%, отопление центральное – на 26,1%, горячая вода – на 23,4%, холодная вода – на 22%, электроэнергия – на 19,9%, содержание жилья – на 7%.



В региональном разрезе в декабре прошлого года (в годовом выражении) уровень инфляции, превышающий среднереспубликанский сложился в девяти регионах, из них наибольший – в Карагандинской (11,1 процента), Акмолинской (10,7%) и Мангистауской (10,6%) области.