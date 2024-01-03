Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 04 Января
+6...+6
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 457.06 KZT
  • €1 = 499.84 KZT
  • 1 RUB = 5 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Михаил Одинцов

Опубликовано: Вчера, 19:09

Просмотров: 1199

Мангистау оказался в ТОП-3 антирейтинга регионов по уровню инфляции

Уровень инфляции в декабре прошлого года в нашей области составил 10,6 процента. Об этом сообщает Бюро национальной статистики агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.

Иллюстративное фото с сайта gov.kz
В Бюро национальной статистики опубликовали данные о росте цен и уровне инфляции в регионах.

По данным аналитиков, в сравнении с декабрем прошлого года было отмечено повышение цен на рис - на 34,3%, минеральную и питьевую воду – на 18,4%, молоко консервированное – на 16,9%, алкогольные напитки и табачные изделия – на 15,6%. Подорожал кефир (2,5% жирности) и яйца – по 13,4%, а также масло сливочное – на 13,3%, молоко пастеризованное, фрукты и овощи свежие – по 12,8%. Булочные и мучные изделия стали дороже на 12,3 процента, рыба и морепродукты – на 12,1%, кондитерские изделия – на 10,7%.

Снижение же цен наблюдалось на крупу гречневую - на 22,6%, масло подсолнечное – на 18% и сахар-песок – на 15,8%.

Уровень цен на товары личного пользования вырос на 12,4%, мебель и предметы домашнего обихода подорожали на 11,8%, посуда – на 11,4%, одежда и обувь – на 11,3%. Подорожала фармацевтическая продукция – на 10,4 процента и строительные материалы – на 7,3%. Дизельное топливо подорожало на 15,2%, бензин стал дороже на 13,7%, сжиженный газ в баллонах – на 13,6% и уголь каменный – на 10,7%.

Цены на услуги организаций комплексного отдыха увеличились на 16,8%, услуги санаториев – на 15,8%, здравоохранения – на 13,6%, услуги в области отдыха и спортивных мероприятий – на 13,5%, парикмахерских и заведений личного обслуживания – на 12,8%, услуги образования – на 9,6%, общественного питания – на 8%.

Подорожал проезд в такси – цены выросли на 9,1%, поездка на городском транспорте подорожала – на 8,9%, на междугороднем автобусе – на 8,8%. Цены на передвижение воздушным транспортом также выросли на 8,6%. Проезд на поезд подорожал на 7,3%.

Повысились тарифы на коммунальные услуги: вывоз мусора подорожал на 33,2%, водоотведение – на 28,8%, отопление центральное – на 26,1%, горячая вода – на 23,4%, холодная вода – на 22%, электроэнергия – на 19,9%, содержание жилья – на 7%.

В региональном разрезе в декабре прошлого года (в годовом выражении) уровень инфляции, превышающий среднереспубликанский сложился в девяти регионах, из них наибольший – в Карагандинской (11,1 процента), Акмолинской (10,7%) и Мангистауской (10,6%) области.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +6
  • spamregg
  • Шевченко 81
  • ЛШП
  • 14679677
  • Космос
  • Papirosso
 Ingul (Посетители) Вчера, 19:42
Запомните среднее значение инфляции -10,6%.
Это в среднем, как температура больных по поликлинике.
А все корректировки пенсий, пособий, зарплат корректируют (такое бывает не у всех) из расчета среднестатистической инфляции по стране, которая будет меньше.
Так что, как правило, эти корректировки не покрывают уменьшение покупательной способности тех, кому дают эти корректировки.
В итоге каждый год цифра пособий растет, а покупательная способность все меньше.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика