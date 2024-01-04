Новые тренажеры приобретены для обучения морских пехотинцев в Актау

– Мы получили новые тренажерные комплексы отечественного производства. Они позволяют отрабатывать навыки стрельбы из автомата Калашникова, противотанкового ракетного комплекса, снайперской винтовки, пулемета и гранатомета. Благодаря тренажерам, в условиях учебного класса без расхода боеприпасов, у солдат формируются навыки обнаружения и идентификации целей, определения момента выстрела и оценки результатов стрельбы, – поделился Ержан Абжилов, сержант бригады.

- В этом году в бригаде морской пехоты появятся еще три новых тренажера, на которых военнослужащие будут учиться водить бронетранспортеры, стрелять из танка и многоцелевой бронированной колесной машины «Арлан». В зимний период обучения будет подготовлено более 1 200 специалистов. Для этого сформировано 80 учебных групп, в качестве инструкторов привлечено свыше 150 лучших военнослужащих. Подготовка по специальности продлится в течение месяца. Затем пройдут контрольно-комплексные занятия для оценки уровня освоения знаний и навыков каждым военнослужащим, - сказал Нурбол Шалабаев

С помощью тренажеров моделируется обстановка, приближенная к современному бою.Как рассказал Нурбол Шалабаев, тренажеры позволяют экипажу пройти километры по пересеченной местности, преодолеть различные преграды в любое время суток и в разных погодных условиях. Не выходя из учебной аудитории, солдат ощущает себя оператором-наводчиком боевой машины пехоты, видит, как она устроена изнутри, слышит шум мотора.Следующим этапом боевой подготовки станет слаживание подразделений, направленное на отработку совместных действий отделений, взводов, рот, батальона при выполнении боевых задач.