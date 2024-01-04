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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 10:27

Просмотров: 93

Новые тренажеры приобретены для обучения морских пехотинцев в Актау

В Актауском гарнизоне на базе бригады морской пехоты и на полигоне «Оймаша» проходят занятия по одиночной подготовке. Под руководством опытных инструкторов морские пехотинцы проходят обучение на новых тренажерных комплексах отечественного производства. Оборудование приобретено в последних числах декабря 2023 года. Об этом рассказал Нурбол Шалабаев, руководитель пресс-службы Актауского гарнизона.

Стрельба на тренажерах. Фото предоставил Н.Шалабаев
С помощью тренажеров моделируется обстановка, приближенная к современному бою.

– Мы получили новые тренажерные комплексы отечественного производства. Они позволяют отрабатывать навыки стрельбы из автомата Калашникова, противотанкового ракетного комплекса, снайперской винтовки, пулемета и гранатомета. Благодаря тренажерам, в условиях учебного класса без расхода боеприпасов, у солдат формируются навыки обнаружения и идентификации целей, определения момента выстрела и оценки результатов стрельбы, – поделился Ержан Абжилов, сержант бригады.


Как рассказал Нурбол Шалабаев, тренажеры позволяют экипажу пройти километры по пересеченной местности, преодолеть различные преграды в любое время суток и в разных погодных условиях. Не выходя из учебной аудитории, солдат ощущает себя оператором-наводчиком боевой машины пехоты, видит, как она устроена изнутри, слышит шум мотора.

- В этом году в бригаде морской пехоты появятся еще три новых тренажера, на которых военнослужащие будут учиться водить бронетранспортеры, стрелять из танка и многоцелевой бронированной колесной машины «Арлан». В зимний период обучения будет подготовлено более 1 200 специалистов. Для этого сформировано 80 учебных групп, в качестве инструкторов привлечено свыше 150 лучших военнослужащих. Подготовка по специальности продлится в течение месяца. Затем пройдут контрольно-комплексные занятия для оценки уровня освоения знаний и навыков каждым военнослужащим, - сказал Нурбол Шалабаев


Следующим этапом боевой подготовки станет слаживание подразделений, направленное на отработку совместных действий отделений, взводов, рот, батальона при выполнении боевых задач.



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