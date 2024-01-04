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ЛАДА.kz » Общество

Ирина Логвинова

Опубликовано: Сегодня, 16:03

Просмотров: 112

Матросы ВМС устроили массовый забег на набережной Актау

Патриотический забег с флагами Казахстана организовали солдаты срочной службы Военно-морских сил Республики Казахстан в городе Актау.

Фото Бейбита Аргынбаева
Матросы пробежали 10 километров, сдавая нормативы и демонстрируя жителям и гостям областного центра слаженность и выдержку. За необычной пробежкой наблюдали взрослые и дети. По словам полковника Хасенова, все военнослужащие сдали нормативы.

Полковник Жумабек Хасенов отметил, что крайне доволен срочниками этого призыва. Он говорит, что ребята достойно справляются с поставленными целями и задачами, и прекрасно выполняют возложенные на них обязанности по несению службы.

Матросы ВМС устроили массовый забег на набережной Актау


«Я хочу сказать, что по итогам одиночной подготовки наши матросы, старшины, офицеры показали очень хорошие результаты. С уверенностью можно сказать, что мы готовы выполнить любые поставленные задачи народом, президентом и министром обороны», - заявил заместитель главнокомандующего Военно-морских сил Жумабек Хасенов.


В этом году перед ВМС страны стоит большая задача - организация международных учений с прикаспийскими соседями.

«В этом году согласно плану боевой подготовки у нас намечено очень много важных задач. Одна из них - крупные учения «Бірлестік 2024». В них будут принимать участие военные из пяти стран: Российской Федерации, Турции, Азейрбаджана, Кыргызстана и Узбекистана», - сказал Жумабек Хасенов.





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Комментарии ( 1 )

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 Raiders (Посетители) Сегодня, 16:10
Что за бред? Да,это не матросы,а командиры устроили.
 
 

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