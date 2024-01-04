Матросы ВМС устроили массовый забег на набережной Актау

«Я хочу сказать, что по итогам одиночной подготовки наши матросы, старшины, офицеры показали очень хорошие результаты. С уверенностью можно сказать, что мы готовы выполнить любые поставленные задачи народом, президентом и министром обороны», - заявил заместитель главнокомандующего Военно-морских сил Жумабек Хасенов.

«В этом году согласно плану боевой подготовки у нас намечено очень много важных задач. Одна из них - крупные учения «Бірлестік 2024». В них будут принимать участие военные из пяти стран: Российской Федерации, Турции, Азейрбаджана, Кыргызстана и Узбекистана», - сказал Жумабек Хасенов.

Матросы пробежали 10 километров, сдавая нормативы и демонстрируя жителям и гостям областного центра слаженность и выдержку. За необычной пробежкой наблюдали взрослые и дети. По словам полковника Хасенова, все военнослужащие сдали нормативы.Полковник Жумабек Хасенов отметил, что крайне доволен срочниками этого призыва. Он говорит, что ребята достойно справляются с поставленными целями и задачами, и прекрасно выполняют возложенные на них обязанности по несению службы.В этом году перед ВМС страны стоит большая задача - организация международных учений с прикаспийскими соседями.