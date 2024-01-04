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ЛАДА.kz » Общество

Ирина Логвинова

Опубликовано: Сегодня, 16:21

Просмотров: 261

Новый знак рекомендуемой скорости установили на дороге вдоль набережной Актау

В департаменте полиции Мангистауской области предупреждают водителей о новом знаке с рекомендуемой скоростью, установленном на одном из участков дороги вдоль набережной города Актау. По мнению стражей порядка, мера эта вынужденная и носит рекомендательный характер.

стоп кадр из видео
На морском побережье, вдоль 14 микрорайона Актау, от стационарного поста полиции до торгового центра «Астана» и в обратном направлении, на расстоянии около 500 метров, установлены знаки «Рекомендуемая скорость» 40 километров в час.

«По пути здесь расположены школа, торговый центр и пешеходная зона на берегу. Как и везде в городе, на этом участке дороги остается допустимая скорость 60 километров в час. Эти работы направлены на обеспечение безопасности дорожного движения и предотвращение дорожно-транспортных происшествий на данном участке. Также отметим, что, поскольку знак носит рекомендательный характер, соответственно, административная ответственность за превышение скорости, указанной на знаке, не предусмотрена. Призываем всегда быть внимательными на дороге и не превышать допустимую скорость!», - говорится в сообщении.


Таким образом, знак носит предупреждающий характер, а его установка связана с большим количеством детей и в целом людей на данном участке дороги. Штрафы за превышение рекомендуемой скорости водителям приходить не будут. Однако полицейские просят быть осторожнее и внимательней следить за дорогой.




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Комментарии ( 1 )

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-2
  • Pluto 9701
  • Yanis
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • 808
 Банкир (Посетители) Сегодня, 16:33
Знак - рекомендованная скорость. Если что-то хочется - поставьте нормальный
 
 

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