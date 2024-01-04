Новый знак рекомендуемой скорости установили на дороге вдоль набережной Актау

«По пути здесь расположены школа, торговый центр и пешеходная зона на берегу. Как и везде в городе, на этом участке дороги остается допустимая скорость 60 километров в час. Эти работы направлены на обеспечение безопасности дорожного движения и предотвращение дорожно-транспортных происшествий на данном участке. Также отметим, что, поскольку знак носит рекомендательный характер, соответственно, административная ответственность за превышение скорости, указанной на знаке, не предусмотрена. Призываем всегда быть внимательными на дороге и не превышать допустимую скорость!», - говорится в сообщении.

На морском побережье, вдоль 14 микрорайона Актау, от стационарного поста полиции до торгового центра «Астана» и в обратном направлении, на расстоянии около 500 метров, установлены знаки «Рекомендуемая скорость» 40 километров в час.Таким образом, знак носит предупреждающий характер, а его установка связана с большим количеством детей и в целом людей на данном участке дороги. Штрафы за превышение рекомендуемой скорости водителям приходить не будут. Однако полицейские просят быть осторожнее и внимательней следить за дорогой.