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ЛАДА.kz » Общество

Ирина Логвинова

Опубликовано: Сегодня, 16:51

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Когда православные Актау будут праздновать Рождество

В этом году Рождество Христово отмечается 7 января, в воскресенье. Служба по великому празднику в Благовещенском храме Актау начнется в субботу, 6 января.

фото с сайта sobory.ru
Как сообщили в Благовещенской церкви Актау, рождественская служба начнется 6 января, в субботу, в 22:30 по местному времени.

Когда православные Актау будут праздновать Рождество


В ночь с 6 на 7 января казахстанцы вместе со всем православным миром встречают Рождество Христово. Праздничное богослужение пройдет во всех храмах страны. Местом проведения основных торжеств станет Вознесенский кафедральный собор Алматы.

Глава Православной Церкви Казахстана митрополит Астанайский и Казахстанский Александр, как сообщает "Казинформ", совершит праздничную литургию в Вознесенском кафедральном соборе Алматы 6 января в 23:00. Ее можно будет посмотреть онлайн.

- Когда у меня спрашивают, как правильно встречать праздник Рождество Христово, я всегда даю простой ответ. Самое главное - это в первую очередь посетить богослужение. У кого есть возможность, посетите ночную божественную литургию, можно также и утром прийти в храм, а уже потом все остальное: встреча с родными и близкими, игры с детьми и внуками, угощения и подарки, - сказал на брифинге митрополит Астанайский и Казахстанский Александр.


Период от Рождества Христова до Крещения (19 января) называют Святыми днями, или Святками. По сути, это продолжение праздника Рождества, когда-то эти два события отмечались одновременно и назывались Богоявлением.

В этот период издревле у православных было принято поздравлять друг друга, славить Христа и делать милосердные дела, помогая ближним.



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