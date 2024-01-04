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ЛАДА.kz » Общество

Ирина Логвинова

Опубликовано: Сегодня, 17:01

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Как отслеживать расписание автобусов онлайн, рассказали в акимате Актау

Отслеживать движение автобусов можно при помощи мобильного приложения «Infobus», порядка 20 тысяч горожан уже скачали и активно пользуются данным сервисом, сообщает пресс-служба акимата города Актау.

Фото пресс-службы акимата города Актау
По словам главного специалиста Актауского городского отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жалгаса Мейилова, на сегодняшний день в Актау разработаны маршруты по десяти направлениям, которые обслуживаются двумя товариществами с ограниченной ответственностью. Это ТОО «Каспий Авто Парк» и ТОО «Жолаушы-Актау».

«С целью создания комфортных условий для пассажиров маршруты можно отслеживать через приложение «Infobus». Особенность приложения заключается в том, что пассажиры могут узнать, куда едет нужный им общественный транспорт. В городе приложением пользуются около 20 тысяч жителей», - сказал Жалгас Мейилов.


В последнее время в телеграм-чат акимата Мангистауской области поступают жалобы от населения на то, что общественный транспорт №107 в приложении «Infobus» не отслеживается, хотя большая часть маршрута №107 проходит по территории города. Этот автобусный маршрут курирует областное управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог, так как он курсирует еще и в районе.

Заместитель директора «Каспий Авто Парк» Жанибек Миралиев отметил, что причина, по которой автобусный маршрут №107 не отображается в приложении «Infobus», является устаревшая GPS-установка. Директор автопарка сообщил, что на автобус №107 будет установлена новая GPS-установка.

«Автобусный маршрут №107 временно недоступен в приложении «Infobus» из-за проблем с GPS-установкой в связи с тем, что оборудование устарело. Компания уже заказала новое оборудование и в ближайшее время планируется её установка. Как только оборудование установят, маршрут вновь будет отображаться в приложении», - сказал заместитель директора «Каспий Авто Парк» Жанибек Миралиев.



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