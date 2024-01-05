Подземные мусорные контейнеры планируют устанавливать в Актау

«У нас запланировано лизинговое обновление техники, ведутся переговоры с компаниями. Также мы изучали вопрос установки подземных контейнеров. Будем его прорабатывать постепенно совместно с фондом «Жасыл даму». Это займет некоторое время, однако действия мы уже предпринимаем в эту сторону», - сказал Улугбек Тналиев.



«Если мы говорим про вывоз твердых бытовых отходов, то в настоящее время долг перед обслуживающими компаниями у населения равен 282 млн тенге. На эти деньги много чего можно было бы сделать. И контейнеры поменять, и технику. Мы все говорим о том, что хотим жить в чистом городе, но почему-то некоторые пытаются уклониться от оплаты, занизить количество человек. Это неправильно», - подчеркнул аким Актау.

Глава областного центра согласился с тем, что пора бы «прятать» баки под землю, как в цивилизованных странах. Однако отметил, что в одночасье это не произойдет, но некоторые шаги в данном направлении все же ведутся, сказал он.Также глава города рассказал о том, что долг потребителей перед 8 компаниями, занимающимися вывозом мусора, составляет несколько сотен миллионов тенге.