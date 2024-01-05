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ЛАДА.kz » Общество

Ирина Логвинова

Опубликовано: Сегодня, 08:45

Просмотров: 1607

Подземные мусорные контейнеры планируют устанавливать в Актау

Аким города Актау Улугбек Тналиев в ходе прямого эфира с жителями ответил на наболевший вопрос о вывозе мусора и неприглядном виде контейнеров.

Фото из архива Лады
Глава областного центра согласился с тем, что пора бы «прятать» баки под землю, как в цивилизованных странах. Однако отметил, что в одночасье это не произойдет, но некоторые шаги в данном направлении все же ведутся, сказал он.

«У нас запланировано лизинговое обновление техники, ведутся переговоры с компаниями. Также мы изучали вопрос установки подземных контейнеров. Будем его прорабатывать постепенно совместно с фондом «Жасыл даму». Это займет некоторое время, однако действия мы уже предпринимаем в эту сторону», - сказал Улугбек Тналиев.


Также глава города рассказал о том, что долг потребителей перед 8 компаниями, занимающимися вывозом мусора, составляет несколько сотен миллионов тенге.

«Если мы говорим про вывоз твердых бытовых отходов, то в настоящее время долг перед обслуживающими компаниями у населения равен 282 млн тенге. На эти деньги много чего можно было бы сделать. И контейнеры поменять, и технику. Мы все говорим о том, что хотим жить в чистом городе, но почему-то некоторые пытаются уклониться от оплаты, занизить количество человек. Это неправильно», - подчеркнул аким Актау.



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Комментарии ( 3 )

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Имярек (Посетители) Сегодня, 12:12
Пора начать наказывать фирмы занимающиеся вывозом и утилизацией ТБО!
Тарифы у них конские, график вывоза свой же не соблюдают, техника убитая около контейнеров с ТБО постоянно лужи масла !

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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motor (Посетители) Сегодня, 11:37
Очень правильное решение, подземные мусорные контейнеры положительно показали себя в ветрянном Астане. Они имеют крышки, которые открываются при нажатии ногой педали, мусор выбрасываете, крышка закрывается. Пакеты и другие легкие мусоры не улетают ветром.
 
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kotkaz (Посетители) Сегодня, 11:27
считаю в наших реалиях это абсолютно бесполезная затея. Во-первых, это дорогостоящее удовольствие. Во-вторых, кто будет эти устройства обслуживать? И это тоже недешево.. Возьмите за образец обустройство мусорных мест например в С-Петербурге.
 
 

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