В Актау на одном из перекрестков установили дополнительный светофор

В целях предупреждения заторов на дорогах на перекрестках микрорайонов 24, 25, 29А установлен дополнительный светофор.



- Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог в целях предупреждения заторов на дорогах установил дополнительный светофор на перекрестке между микрорайонами 28А, 29А и 25, то есть в направлении из микрорайонов 25-28А в сторону микрорайонов 28А-29а (поворот налево), - говорится в сообщении актауского городского акимата.