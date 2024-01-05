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ЛАДА.kz » Общество

Ирина Логвинова

Опубликовано: Сегодня, 13:08

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В морских портах Мангистау выявлено 19 нарушений требований безопасности в 2023 году

Более 10 млн тенге штрафов наложено на водный транспорт в Казахстане в 2023 году. Было выявлено 944 административных правонарушений, 19 предписаний по устранению нарушений требований безопасности коснулись Мангистаускую область, сообщает пресс-служба Министерства транспорта Республики Казахстан.

фото с sknews.k
Одной из задач Комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля является осуществление контроля и надзора за соблюдением требований законодательства в области водного транспорта.

В целях повышения эффективности ведения контроля и надзора Комитетом был разработан План мероприятий по предупреждению аварийности на флоте на 2023 год. Данный план содержит комплекс мер, который охватывает все основные направления деятельности на водном транспорте: проверки судов, осмотры судоходных водных путей, а также профилактическую работу с субъектами отрасли по предотвращению нарушений требований законодательства, эксплуатацию служебного флота.

По реализации данного Плана мероприятий в целях обеспечения безопасности мореплавания в морских портах Актау, Курык и Баутино территориальным органом Комитета – Морской администрацией портов Республики Казахстан проведён 231 осмотр морских судов, в том числе 94 осмотра судов под казахстанским флагом, и 137 – под флагом иностранных государств. По результатам осмотров выдано 19 предписаний по устранению нарушений требований безопасности.

В целях обеспечения безопасности судоходства территориальными инспекциями транспортного контроля проведено 469 осмотров речных судов, в результате которых выдано 47 предписаний.

Протяженность обслуживаемых судоходных водных путей Казахстана составляет 2104 км. В навигацию 2023 года инспекциями транспортного контроля с целью проверки наличия и содержания навигационных знаков и гарантированных глубин судового хода было осмотрено 5527 км судоходных водных путей.

Для обеспечения безопасной эксплуатации маломерного флота территориальными органами Комитета проведено 3933 осмотра маломерных судов.

По итогам контрольно-надзорной деятельности на водном транспорте в 2023 году было выявлено 944 административных правонарушения, наложено штрафов на сумму 10 млн 336 тысяч тенге.



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