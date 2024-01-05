Сотрудники «КMG Security» в Жетыбае пригрозили остановить работу

стоп кадр из видео
В социальных сетях появилось видео сотрудников компании «КMG Security». Они выдвинули сразу несколько требований генеральному директору и обещали остановить работу через неделю, если их желания не будут услышаны.
Рабочие просят следующее:
1) За превышение должностных полномочий требуем отставки руководства KMG Security;
2) Требуем остановить прием сотрудников пенсионного возраста;
3) Требуем устроить на работу молодых ребят, состоящих в резерве долгое время;
4) Требуем открытия возможности перевода в «Мангистаумунайгаз»;
5) Требуем остановить преследование.
«Если в течение 7 дней не будут выполнены наши требования, мы вынуждены будем остановить работу», - завершили свое обращение рабочие.
Рабочие просят следующее:
1) За превышение должностных полномочий требуем отставки руководства KMG Security;
2) Требуем остановить прием сотрудников пенсионного возраста;
3) Требуем устроить на работу молодых ребят, состоящих в резерве долгое время;
4) Требуем открытия возможности перевода в «Мангистаумунайгаз»;
5) Требуем остановить преследование.
«Если в течение 7 дней не будут выполнены наши требования, мы вынуждены будем остановить работу», - завершили свое обращение рабочие.