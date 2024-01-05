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ЛАДА.kz » Общество

Ирина Логвинова

Опубликовано: Сегодня, 14:16

Просмотров: 384

Сотрудники «КMG Security» в Жетыбае пригрозили остановить работу

Рабочие записали видеообращение на имя генерального директора компании «Казы-Корпеш» Карбузова. Они говорят, что если руководство не выполнит пять требований сотрудников компании, рабочие приостановят трудовой процесс.

стоп кадр из видео
В социальных сетях появилось видео сотрудников компании «КMG Security». Они выдвинули сразу несколько требований генеральному директору и обещали остановить работу через неделю, если их желания не будут услышаны.

Рабочие просят следующее:

1) За превышение должностных полномочий требуем отставки руководства KMG Security;
2) Требуем остановить прием сотрудников пенсионного возраста;
3) Требуем устроить на работу молодых ребят, состоящих в резерве долгое время;
4) Требуем открытия возможности перевода в «Мангистаумунайгаз»;
5) Требуем остановить преследование.

«Если в течение 7 дней не будут выполнены наши требования, мы вынуждены будем остановить работу», - завершили свое обращение рабочие.





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Комментарии ( 2 )

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  • Neo_250
 Ирон (Посетители) Сегодня, 14:53
Когда охрана?уже охрана борзеет и грозят остановить работу?чего останавливать то сидеть в носу ковырять или скотину гонять от скважин .уже все хотят в кмг работу.скоро бомжи с узеня бастовать будут
 
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  • Neo_250
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 moskal7292 (Посетители) Сегодня, 14:47
Почему в КМГ? Почему сразу не в Акимат или Аккорду?
 
 

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