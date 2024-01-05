Мангистау вошел в ТОП-3 регионов с самым высоким темпом роста населения

По состоянию на 1 декабря 2023 года в стране проживало 20 014 575 человек, из них число городских жителей составляло 12 431 220 человек, а сельских – 7 583 355 человек.



С начала 2023 года численность населения увеличилась на 247 768 человек, из них за счет естественного прироста - на 239 422 человек, а за счет миграции – на 8 346 человек.



Самые высокие темпы роста населения зарегистрированы в городах Астана – на 5,11%, Алматы – на 2,82% и в Мангистауской области – на 2,40%.