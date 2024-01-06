Более 208 миллионов тенге выделено на дополнительную массовую иммунизацию против кори в Мангистау

- До конца января мы должны максимально охватить детей в возрасте от двух до четырех лет. Вакцинацию детей в возрасте шести месяцев и 10 месяцев 29 дней планируется завершить до апреля, - рассказала Гульшат Шорбасова.

В числе привитых в ходе дополнительной иммунизации дети в возрасте от 6 месяцев и до 10 месяцев 29 дней – 4 074 человека; дети в возрасте два-четыре года – 26 388 человек; медицинские работники – 1 244 человека; дети от одного года до 18 лет – 2 553 человека.Со слов Гульшат Шорбасовой, руководителя отдела департамента, медработники региона привиты полностью.В ходе кампании по дополнительной иммунизации запланировано охватить 72 600 жителей области.По информации пресс-службы управления здравоохранения области, всего для нашего региона предусмотрено 72 600 доз вакцины против кори. Для дополнительной иммунизации выделено более 208 миллионов 77 тысяч тенге.Корь - острое инфекционное вирусное заболевание, протекающее с высокой температурой, кашлем, насморком, болью в горле и сыпью на теле.Вирус кори передается воздушно-капельным путем от больного здоровому человеку при разговоре, кашле, чихании.Корь может привести к тяжелым осложнениям, таким как ушные инфекции, пневмония, необратимая глухота, энцефалит или даже смерть.Корь быстро распространяется внутри и между сообществами, если не поддерживает коллективный иммунитет.Единственным эффективным способом защиты от кори, как подчеркнули в департаменте, является вакцинация.Как отметили в департаменте госсанэпиднадзора, вакцины против кори безопасны и эффективны, проходят тщательные лабораторные испытания и имеют хорошие показатели безопасности после 60 лет применения.