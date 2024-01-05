Жителя Актау оштрафовали за оставленный в подъезде строительный мусор

«Акимат города Актау просит жителей выбрасывать мусор в специальные мусорные контейнеры», - обратились чиновники к местным гражданам.

Сотрудники Актауского городского управления полиции выявили жителя, который выбросил мусор в подъезде жилого дома 30 в 27 микрорайоне.Стражи порядка составили административный протокол в соответствии со статьей 505 КоАП РК на жителя Актау за выброс мусора в неположенном месте. По данной статье для физических лиц предусмотрено наказание в виде предупреждения либо штрафа в размере 20 МРП (73 840 тенге по состоянию на 2024 год, прим автора).