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ЛАДА.kz » Общество

Ирина Логвинова

Опубликовано: Сегодня, 20:09

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Жителя Актау оштрафовали за оставленный в подъезде строительный мусор

Жителя Актау оштрафовали за выброс мусора в неположенном месте. Мужчина вынес на лестничную клетку строительные отходы и не убирал их несколько дней. В результате сотрудники полиции установили личность владельца мусора и наложили на него штраф, сообщает пресс-служба акимата города Актау.

Фото пресс-службы акимата города Актау
Сотрудники Актауского городского управления полиции выявили жителя, который выбросил мусор в подъезде жилого дома 30 в 27 микрорайоне.

Стражи порядка составили административный протокол в соответствии со статьей 505 КоАП РК на жителя Актау за выброс мусора в неположенном месте. По данной статье для физических лиц предусмотрено наказание в виде предупреждения либо штрафа в размере 20 МРП (73 840 тенге по состоянию на 2024 год, прим автора).

«Акимат города Актау просит жителей выбрасывать мусор в специальные мусорные контейнеры», - обратились чиновники к местным гражданам.



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