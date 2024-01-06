Что за будки устанавливают в Актау

- Кто подскажет, что за чудо, и какой от него должен быть результат? - поинтересовался житель 7 микрорайона.

Установленный объект возле дома №2 в 7 микрорайоне вызвал вопрос у местного жителя.В ГКП «КЖСА» сообщили, что здесь проводилось подключение к водопроводным сетям повысительной насосной станции (ПНС).Она предназначена для регулирования давления питьевой воды, то есть обеспечивает нормальное давление воды в квартирах на верхних этажах.Таких установок в городе семь: в 6А, 7, 11А, 24, 28 микрорайонах и две в 35 микрорайоне.