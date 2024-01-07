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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 14:01

Просмотров: 1663

Как благоустраивают Актау

В рамках проекта «Бюджет народного участия» в нескольких микрорайонах построены новые детские и спортивные площадки, сообщает пресс-служба городского акимата.

Фото предоставили в городском акимате
В целях создания комфортных условий для жителей 28 микрорайона за домом №34 проложены 1044 квадратных метра пешеходного тротуара, установлена 31 скамейка, столько же мусорных урн и фонарных столбов. Кроме того, построена воркаут-площадка на 156 квадратных метрах.

Как благоустраивают Актау


А за домами №16 и №17 в 13 микрорайоне установили пешеходный тротуар площадью 1400 квадратных метра, 35 скамеек и такое же количество урн и столбов освещения.

Как благоустраивают Актау


Также в 17 микрорайоне рядом с жилым домом №99 построили новую детскую игровую площадку площадью 185 квадратных метров и воркаут площадку площадью 160 квадратных метров. Установлены 20 фонарных столбов, 14 скамеек и 14 урн для мусора.

Как благоустраивают Актау


В 33 микрорайоне перед жилым домом №32 построили новую детскую игровую площадку и футбольное поле. Сейчас на данном месте ведутся заключительные работы. А в 29 микрорайоне возле жилого комплекса «Ажар» и в 11 микрорайоне возле №20 дома установили новые детские игровые площадки.

Как благоустраивают Актау


Глава города Улугбек Тналиев лично проверил работы по благоустройству.

Как благоустраивают Актау


- Детские и спортивные площадки были установлены по запросу горожан. На свободных участках города строятся два сквера. В целях проведения качественных работ в 2024 году планируем построить 80 детских игровых и 50 спортивных площадок. Предусмотрен капитальный ремонт старых игровых зон. Все эти усилия направлены на благо подрастающего поколения и, важно, чтобы жители бережно относились к этим объектам, - обратился аким города.


Как благоустраивают Актау



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