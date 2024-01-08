Прокуратура Мангистау выявила свыше 4 тысяч нарушений в сфере защиты прав инвалидов

- По актам прокурорского надзора восстановлены права, в том числе, конституционные, более 9 тыс. лиц с ограниченными возможностями, нарушения отдельных из них носили системный характер. В частности, установлено несоответствие порядка оказания услуг инватакси, которые в нарушение требований закона оказывались лишь в будние дни по восьмичасовому графику, тогда как, согласно закону, эти услуги должны оказываться бесперебойно, в том числе в выходные и праздничные дни, - рассказали в прокуратуре области.



- Ответственные лица по акту надзора привлечены к административным штрафам на сумму 7,8 млн. тенге, приняты меры по приведению их в соответствие требованиям доступности. По вине медицинских работников, ненадлежащим образом заполнивших заключения, страдающим от различных заболеваний 100 инвалидам пришлось повторно пройти освидетельствование. По иску прокуратуры судом восстановлены права 802 индивидуальных помощников инвалидов первой категории, где в их пользу взыскано около 30 млн.тенге незаконно удержанных выплат, - прокомментировали в прокуратуре.



По итогам 2023 года, прокуратурой Мангистауской области выявлено более 4 тысяч нарушений законности с ограниченными возможностями. Пять должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.Помимо этого, более 3 тысяч лиц с инвалидностью не обеспечивались гарантированным объемом товаров и услуг, предусмотренных индивидуальным планом реабилитации. Установлено более 100 объектов городской и социальной инфраструктуры, которые не соответствовали требованиям доступной среды для лиц с инвалидностью.Были также выявлены нарушения трудовых прав лиц с инвалидностью по предоставлению инклюзивного образования.Результаты надзорной деятельности рассмотрены на заседании коллегии прокуратуры области.В целях улучшения качества жизни лиц с инвалидностью и повышения эффективности работы уполномоченных органов, запущен пилотный проект «Город без барьеров».