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ЛАДА.kz » Общество

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 15:58

Просмотров: 1127

Несколько железнодорожных станций в Мангистау планируют переименовать

Министерство транспорта подготовило проект постановления правительства «О переименовании некоторых железнодорожных станций и разъездов и изменении транскрипций названий некоторых железнодорожных станций». Об этом сообщается на информационном портале Zakon.kz.

Иллюстративное фото из архива lada.kz
В Мангистауской области, как передает Zakon.kz, планируют переименовать следующие железнодорожные станции:

- железнодорожный разъезд 1 Мангистауского подотдела филиала «КТЖ Грузовые перевозки» – «Батыс» в железнодорожный разъезд «Күйкен»;
- железнодорожный разъезд 10 Мангистауского подотдела филиала «КТЖ – Грузовые перевозки» – «Батыс» в железнодорожный разъезд «Боздақ»;
- железнодорожный разъезд 460 Мангистауского подотдела филиала «КТЖ – Грузовые перевозки» – «Батыс» в железнодорожный разъезд «Сарға»;
- железнодорожную станцию «Опорная» Мангистауского подотдела филиала «КТЖ – Грузовые перевозки» – «Батыс» в железнодорожную станцию «Боранқұл».

Помимо этого, в перечень железнодорожных станций, в которых изменены транскрипции названий, вошли:

- станция «Сай-Утес» – станция «Сайөтес»;
- станция «Узень» – станция «Жаңаөзен».

В министерстве объяснили, что целью данного проекта является переименование железнодорожных станций и разъездов республики в соответствии с заключением Республиканской ономастической комиссии при Правительстве РК от 13 октября 2023 года.

При этом переименование некоторых железнодорожных станций и разъездов будет осуществляться за счет финансовых средств АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы».



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Комментарии ( 2 )

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дорожник (Посетители) Сегодня, 17:20
Опорную жалко.Под этим названием она внесла немалую лепту в развитие Мангышлака. Нескромный вопрос: зачем эти переименования? Люди и так мало знают об истории своего края, а теперь... Вот кто теперь вспомнит о посёлке геологов-первопроходцев Кольцовской экспедиции с одноименным названием Кольцовка? Сейчас как то по другому называется, уже и не помню

Жить нужно непременно хорошо
 
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Кари (Посетители) Сегодня, 16:46
Пролетим над этими станциями пока привыкнем
 
 

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