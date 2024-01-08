Несколько железнодорожных станций в Мангистау планируют переименовать

Иллюстративное фото из архива lada.kz
В Мангистауской области, как передает Zakon.kz, планируют переименовать следующие железнодорожные станции:
- железнодорожный разъезд 1 Мангистауского подотдела филиала «КТЖ Грузовые перевозки» – «Батыс» в железнодорожный разъезд «Күйкен»;
- железнодорожный разъезд 10 Мангистауского подотдела филиала «КТЖ – Грузовые перевозки» – «Батыс» в железнодорожный разъезд «Боздақ»;
- железнодорожный разъезд 460 Мангистауского подотдела филиала «КТЖ – Грузовые перевозки» – «Батыс» в железнодорожный разъезд «Сарға»;
- железнодорожную станцию «Опорная» Мангистауского подотдела филиала «КТЖ – Грузовые перевозки» – «Батыс» в железнодорожную станцию «Боранқұл».
Помимо этого, в перечень железнодорожных станций, в которых изменены транскрипции названий, вошли:
- станция «Сай-Утес» – станция «Сайөтес»;
- станция «Узень» – станция «Жаңаөзен».
В министерстве объяснили, что целью данного проекта является переименование железнодорожных станций и разъездов республики в соответствии с заключением Республиканской ономастической комиссии при Правительстве РК от 13 октября 2023 года.
При этом переименование некоторых железнодорожных станций и разъездов будет осуществляться за счет финансовых средств АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы».
- железнодорожный разъезд 1 Мангистауского подотдела филиала «КТЖ Грузовые перевозки» – «Батыс» в железнодорожный разъезд «Күйкен»;
- железнодорожный разъезд 10 Мангистауского подотдела филиала «КТЖ – Грузовые перевозки» – «Батыс» в железнодорожный разъезд «Боздақ»;
- железнодорожный разъезд 460 Мангистауского подотдела филиала «КТЖ – Грузовые перевозки» – «Батыс» в железнодорожный разъезд «Сарға»;
- железнодорожную станцию «Опорная» Мангистауского подотдела филиала «КТЖ – Грузовые перевозки» – «Батыс» в железнодорожную станцию «Боранқұл».
Помимо этого, в перечень железнодорожных станций, в которых изменены транскрипции названий, вошли:
- станция «Сай-Утес» – станция «Сайөтес»;
- станция «Узень» – станция «Жаңаөзен».
В министерстве объяснили, что целью данного проекта является переименование железнодорожных станций и разъездов республики в соответствии с заключением Республиканской ономастической комиссии при Правительстве РК от 13 октября 2023 года.
При этом переименование некоторых железнодорожных станций и разъездов будет осуществляться за счет финансовых средств АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы».