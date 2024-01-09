В Актау отключат техническую воду

фото с сайта czarsafe.ru
Для проведения ремонтных работ на трубопроводе технической воды ЦУВС-3 9 января будет отключена подача технического водоснабжения на нижнюю и верхнюю зоны Актау с 08.00 до 18.00 часов.
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Вторник, 09 Января
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