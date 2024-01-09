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ЛАДА.kz » Общество

Ирина Логвинова

Опубликовано: Сегодня, 11:12

Просмотров: 556

Тестирование программы: казахстанцы смогут управлять банковскими счетами из одного приложения

У казахстанцев появится возможность управлять своими счетами разных банков в одном мобильном приложении. Причём, при необходимости там же можно будет совершить денежный перевод или другие банковские транзакции. Над технологией под названием «Open Banking» сейчас работает Национальный Банк, передаёт «24KZ».

фото с сайта твойгород.com
Нацбанк протестировал мобильные приложения трёх банков, которые подключились к платформе Open API. Это позволило обмениваться определённой информацией. На начальном этапе банки передали другу друг данные о текущих счетах клиента, но исключительно с его согласия. В пилотном проекте приняли участие больше сотни клиентов. Банки доработали свои мобильные приложения и только после этого смогли предоставить клиентам возможность просматривать информацию о своих счетах в других банках-участниках, сообщает "Хабар 24".

Тестировали приложения на протяжении двух месяцев. По задумке, казахстанцы смогут управлять своими финансами и проводить платежи без привязки к определенному мобильному приложению или банковской карте, тем самым облегчая процесс транзакций.

На следующем этапе разработчики хотят заполнить приложение информацией финансовых организаций по кредитам, депозитам, страхованию и инвестициям, чтобы клиенты имели возможность сравнить различные продукты и услуги.

К системе до следующего года включительно должны подключиться все казахстанские банки. А их больше двадцати.

«Сегодня, например, сколько у меня счетов, столько банковских приложений. При использовании открытого банкинга я могу использовать только одно приложение, которое удобно лично мне, и могу подтягивать данные с других банковских счетов в одно приложение и пользоваться только им. Мы говорим о физических лицах, но предполагаем, что будет также развитие до юридических лиц», - рассказала менеджер проекта «Open Banking» Жанерке Айтказы.


Чтобы работать с приложением, клиенту необходимо будет зайти в мобильное приложение одного из выбранных им банков, далее пройти биометрическую верификацию личности и СМС-проверку по одноразовому паролю. Потом дать согласие на передачу своих данных из других банков. И только после этого в приложении отобразятся все текущие счета, а также детальная информация в виде реквизитов, истории транзакции по каждому счёту.



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Комментарии ( 4 )

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spamregg (Посетители) Сегодня, 13:07
Приложение делает налоговая?) Для удобного сбора информации. Молодцы
 
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Adai11 (Посетители) Сегодня, 12:53
Хакерам станет легче взломать 1-но приложение и все украсть с одного места, нежели ломать несколько приложении, по моему все делается только ради них, чем народу devil
 
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Космос (Посетители) Сегодня, 12:42
казахстанцы смогут управлять банковскими счетами из одного приложения

Логичен вопрос: - мошенники также смогут стырить деньги со всех счетов казахстанца через это одно приложение, взломав его?
Скорее, это ответ, чем вопрос...
 
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  • Космос
  • sakura.68
 Галина63 (Посетители) Сегодня, 11:42
Интересно, а при переброске с одного банка на другой так же платно останется? Тогда уж раз объединяете все в кучу, уберите платные переводы с одного Моего счета на другой Мой счет. Какая-то выгода должна же быть у человека. А, просто так мне лично это лишнее приложение в памяти телефона даром не нужно. Все равно отдельные банковские приложения удалять никто не будет. Ерунда все это. foo
 
 

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