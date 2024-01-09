Тестирование программы: казахстанцы смогут управлять банковскими счетами из одного приложения

«Сегодня, например, сколько у меня счетов, столько банковских приложений. При использовании открытого банкинга я могу использовать только одно приложение, которое удобно лично мне, и могу подтягивать данные с других банковских счетов в одно приложение и пользоваться только им. Мы говорим о физических лицах, но предполагаем, что будет также развитие до юридических лиц», - рассказала менеджер проекта «Open Banking» Жанерке Айтказы.

Нацбанк протестировал мобильные приложения трёх банков, которые подключились к платформе Open API. Это позволило обмениваться определённой информацией. На начальном этапе банки передали другу друг данные о текущих счетах клиента, но исключительно с его согласия. В пилотном проекте приняли участие больше сотни клиентов. Банки доработали свои мобильные приложения и только после этого смогли предоставить клиентам возможность просматривать информацию о своих счетах в других банках-участниках, сообщает "Хабар 24". Тестировали приложения на протяжении двух месяцев. По задумке, казахстанцы смогут управлять своими финансами и проводить платежи без привязки к определенному мобильному приложению или банковской карте, тем самым облегчая процесс транзакций.На следующем этапе разработчики хотят заполнить приложение информацией финансовых организаций по кредитам, депозитам, страхованию и инвестициям, чтобы клиенты имели возможность сравнить различные продукты и услуги.К системе до следующего года включительно должны подключиться все казахстанские банки. А их больше двадцати.Чтобы работать с приложением, клиенту необходимо будет зайти в мобильное приложение одного из выбранных им банков, далее пройти биометрическую верификацию личности и СМС-проверку по одноразовому паролю. Потом дать согласие на передачу своих данных из других банков. И только после этого в приложении отобразятся все текущие счета, а также детальная информация в виде реквизитов, истории транзакции по каждому счёту.