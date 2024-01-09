Аким Актау раскритиковал пожароопасную отделку новостроек

Фото пресс-службы акимата города Актау
Аким города Актау Улугбек Тналиев предупредил, что при строительстве жилья необходимо выбирать качественные и безопасные материалы, а также соблюдать правила безопасности.
Напомним, 27 декабря 2023 года сгорел фасад жилого комплекса «7Qazyna» в 38 микрорайоне. Возгорание произошло со второго по шестой этажи. И это был не первый пожар в данном жилом комплексе. В этой связи аким города Улугбек Тналиев напомнил строительным компаниям о необходимости использования высококачественных строительных материалов при возведении жилья.
«Основной приоритет - безопасность горожан. В центре внимания должна быть пожарная безопасность. Необходимо уделять внимание не только аспектам отделки фасадов, но и обеспечивать высокое качество и безопасность жилых домов. В результате предыдущего пожара сгорело 170 квадратных метров жилой площади из-за использования пенопласта в отделке. Этот материал является одним из легковоспламеняющихся. Поэтому я призываю строительные компании подбирать качественные материалы для строительства жилья», - сказал аким города Улугбек Тналиев.
Напомним, 27 декабря 2023 года сгорел фасад жилого комплекса «7Qazyna» в 38 микрорайоне. Возгорание произошло со второго по шестой этажи. И это был не первый пожар в данном жилом комплексе. В этой связи аким города Улугбек Тналиев напомнил строительным компаниям о необходимости использования высококачественных строительных материалов при возведении жилья.
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