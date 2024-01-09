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ЛАДА.kz » Общество

Ирина Логвинова

Опубликовано: Сегодня, 12:54

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Аким Актау раскритиковал пожароопасную отделку новостроек

Строительные компании должны выбирать качественные материалы при строительстве жилья и строго соблюдать правила безопасности. Об этом заявил глава города Улугбек Тналиев при осмотре пострадавшего после пожара жилого комплекса «7Qazyna» в 38 микрорайоне, сообщает пресс-служба акимата города Актау.

Фото пресс-службы акимата города Актау
Аким города Актау Улугбек Тналиев предупредил, что при строительстве жилья необходимо выбирать качественные и безопасные материалы, а также соблюдать правила безопасности.

«Основной приоритет - безопасность горожан. В центре внимания должна быть пожарная безопасность. Необходимо уделять внимание не только аспектам отделки фасадов, но и обеспечивать высокое качество и безопасность жилых домов. В результате предыдущего пожара сгорело 170 квадратных метров жилой площади из-за использования пенопласта в отделке. Этот материал является одним из легковоспламеняющихся. Поэтому я призываю строительные компании подбирать качественные материалы для строительства жилья», - сказал аким города Улугбек Тналиев.


Напомним, 27 декабря 2023 года сгорел фасад жилого комплекса «7Qazyna» в 38 микрорайоне. Возгорание произошло со второго по шестой этажи. И это был не первый пожар в данном жилом комплексе. В этой связи аким города Улугбек Тналиев напомнил строительным компаниям о необходимости использования высококачественных строительных материалов при возведении жилья.




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Аким Актау раскритиковал пожароопасную отделку новостроек


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