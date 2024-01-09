Аким Актау раскритиковал пожароопасную отделку новостроек

«Основной приоритет - безопасность горожан. В центре внимания должна быть пожарная безопасность. Необходимо уделять внимание не только аспектам отделки фасадов, но и обеспечивать высокое качество и безопасность жилых домов. В результате предыдущего пожара сгорело 170 квадратных метров жилой площади из-за использования пенопласта в отделке. Этот материал является одним из легковоспламеняющихся. Поэтому я призываю строительные компании подбирать качественные материалы для строительства жилья», - сказал аким города Улугбек Тналиев.

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