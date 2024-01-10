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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 07:59

Просмотров: 274

В Мангистау отмечается снижение уровня заболеваемости и смертности от туберкулеза

В 2023 году в Мангистауской области показатель заболеваемости туберкулезом снизился более чем на 20%. В том числе среди детей зафиксирован спад заболеваемости на 2,3%, по сравнению с 2022 годом. Об этом рассказали в пресс-службе управления здравоохранения со ссылкой на областной центр фтизиопульмонологии.

Фото из архива Lada.kz
Отмечается также снижение показателя смертности населения на 52,7%.

Зарегистрировано 203 новых случая заболеваемости туберкулезом, в том числе один факт осложненной формы.

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За последние 10 лет уровень заболеваемости и смертности от туберкулеза в Мангистауской области имеет устойчивую тенденцию к снижению. С 2013 года показатель заболеваемости снизился на 44,7%, смертности – на 77,3%. В 2023 году было госпитализировано 236 больных, из них 107 больных с лекарственной устойчивостью, 132 - с сохраненной резистентностью. Эффективность лечения среди пациентов с новым заболеванием с сохраненной резистентностью составила 96,1% (требование Всемирной Организации здравоохранения - выше 85%), среди больных туберкулезом с лекарственной устойчивостью - 83,3% (требование ВОЗ - выше 75%), - прокомментировали в пресс-службе управления здравоохранения.

Больные, успешно окончившие курс лечения, направляются для получения оздоровительного комплекса процедур в областной санаторий им.Е. Оразакова на стационарное лечение в Национальный научный центр фтизиопульмонологии в Алматы. Также в Республиканский реабилитационный центр «Бурабай», где за нашей областью закреплено восемь мест для взрослых пациентов.

Областной центр фтизиопультмонологии рассчитан на 150 коек. Функционируют три отделения для лечения взрослых больных с лекарственной устойчивостью, отделение для лечения всех видов туберкулеза среди детей и подростков, отделение для лечения взрослых больных с сохраненной выносливостью и отделение для лечения взрослых больных с хронической формой туберкулеза.



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