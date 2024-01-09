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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 21:13

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В 2023 году потребителям Мангистау возвращено порядка 65 миллионов тенге

В 2023 году потребителям, не удовлетворенным качеством товаров, было возвращено 46 003 214 тенге, через суд департамент вернул потребителям 18 758 948 тенге. Общая сумма составила 64 762 162 тенге. Об этом рассказал Рауан Мухаев, руководитель департамента.

Фото из архива Lada.kz
Всего в прошлом году в департамент поступило 2 198 обращений. Из них 1 194 – удовлетворены, по 813 проведено разъяснение.

Из анализа поступивших обращений в сфере защиты прав потребителей следует, что население больше беспокоят вопросы, возникающие при приобретении некачественных товаров в розничной торговле, вопросы обмена и возврата товара; некачественного предоставления бытовых услуг, в том числе по изготовлению и ремонту мебели; в сфере транспортных услуг, в том числе по вопросу отказа в возврате денежных средств при возврате билетов; а также способы досудебного урегулирования спорных отношений.

- В структуре жалоб на первом месте находится сфера услуг розничной торговли – 880 заявлений. Далее следует сфера электронной торговли – 66 жалоб. На третьем месте – сфера жилищно-коммунального хозяйства. За последний месяц 2023 года увеличилось количество жалоб на работу электронной платформы Wildberries. В департамент торговли и защиты прав потребителей Мангистауской области поступило свыше 200 заявлений на работу платформы. В декабре прошлого года в департамент торговли и защиты прав потребителей Мангистауской области поступило 203 жалобы на работу электронной платформы Wildberries. С начала года потребителям от компании возвращено 3 177 201 тенге. Из 203 обращений 139 удовлетворены, разъяснены семь, 53 находятся на рассмотрении, - прокомментировал Рауан Мухаев.


С начала года департаментом было проведено 13 проверок, требования потребителей, как сказал руководитель департамента, были удовлетворены полностью.
В соответствии с пунктом 1 статьи 9 Закона РК «О регулировании торговой деятельности» к административной ответственности привлечены 35 субъектов предпринимательства.

В случае возникновения вопросов жители области могут обратиться в департамент по адресу: Актау, 9 мкр., зд.23А, каб. 215 или позвонить по номеру 43-14-34.



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