В 2023 году потребителям Мангистау возвращено порядка 65 миллионов тенге

- В структуре жалоб на первом месте находится сфера услуг розничной торговли – 880 заявлений. Далее следует сфера электронной торговли – 66 жалоб. На третьем месте – сфера жилищно-коммунального хозяйства. За последний месяц 2023 года увеличилось количество жалоб на работу электронной платформы Wildberries. В департамент торговли и защиты прав потребителей Мангистауской области поступило свыше 200 заявлений на работу платформы. В декабре прошлого года в департамент торговли и защиты прав потребителей Мангистауской области поступило 203 жалобы на работу электронной платформы Wildberries. С начала года потребителям от компании возвращено 3 177 201 тенге. Из 203 обращений 139 удовлетворены, разъяснены семь, 53 находятся на рассмотрении, - прокомментировал Рауан Мухаев.

Всего в прошлом году в департамент поступило 2 198 обращений. Из них 1 194 – удовлетворены, по 813 проведено разъяснение.Из анализа поступивших обращений в сфере защиты прав потребителей следует, что население больше беспокоят вопросы, возникающие при приобретении некачественных товаров в розничной торговле, вопросы обмена и возврата товара; некачественного предоставления бытовых услуг, в том числе по изготовлению и ремонту мебели; в сфере транспортных услуг, в том числе по вопросу отказа в возврате денежных средств при возврате билетов; а также способы досудебного урегулирования спорных отношений.С начала года департаментом было проведено 13 проверок, требования потребителей, как сказал руководитель департамента, были удовлетворены полностью.В соответствии с пунктом 1 статьи 9 Закона РК «О регулировании торговой деятельности» к административной ответственности привлечены 35 субъектов предпринимательства.