Автовладельцы 11 микрорайона Актау недовольны благоустройством тротуаров

«То, что они начали обновлять внутри микрорайона тротуары - это хорошее дело. У нас в семье есть маленький ребёнок, и мы давно с нетерпением ждали, что и на нашей улице будет обновлённый тротуар. Дождались. Однако возникла заминка. Высота новых бордюров при нашем расположении двух домов не совсем подходящая, очень высокая. Мы объяснили акимату, что половина 11 микрорайона охватывает самая большая внутренняя дорога со стороны въезда 42 дома и со стороны въезда магазина «Восток». На пути этой дороги находятся две школы, куда с утра, в обед и вечером заезжают машины со всего города. И зачастую бывает такое, что пути выезда машин лежат и через наши два длинных дома (10 и 15 дома, прим. автора). У нас и при обычных ныне маленьких по высоте бордюрах бывало, что машины не могут разъехаться в разные стороны и образовывались заторы, разборки и ругань, а сейчас меня вдвойне беспокоит эта ситуация», - рассказал житель 15 дома 11 микрорайона.

«Уважаемый акимат, убедительно просим вас услышать нас, жильцов 15 и 10 домов, пойти навстречу и уменьшить по высоте бордюры, хотя бы на том участке отрезка тротуара, где начинается кармашек 10 и 15 домов, а иначе в том участке будет постоянный затор. Там физически нет свободного места для разъезда двух машин», - писали люди в чат акимата Мангистауской области.

«Помимо водителей к нам ранее обращались пенсионеры и просто жители этих домов, которые просили оградить тротуары. Мы изучили вопрос и понимаем опасения водителей, однако люди у нас в приоритете между выбором: машина или человек. То, что им сложно будет разъехаться, конечно проблема, однако если на этом тротуаре собьют человека - беда. Чтобы все были более менее довольны, мы оставили кармашек между 10 и 15 домами, там машины смогут припарковаться, чтобы разъехаться. На всем остальном участке будут высокие бордюры», - сообщил заместитель руководителя отдела ЖКХ Бахтияр Максатов.

С предупреждением о том, что делать этого нельзя, житель и его соседи обратились в городской акимат и телеграм-чат акима Мангистауской области.Жители объясняют, что расширению данная дорога не подлежит, поскольку находится впритык к забору. Автовладельцы призывали городские власти прекратить работу, чтобы подробнее изучить вопрос и понять насколько целесообразен подобный ремонт.Просьба «позволить ездить по бордюрам», конечно, абсурдная, однако в данном конкретном случае, как будто является необходимостью. Перед отделом ЖКХ встал очень серьезный вопрос. С одной стороны - пешеходы, требующие сделать все, чтобы машины перестали ломать тротуары, с другой стороны - автовладельцы, объясняющие, что другого выхода у них нет из-за большого потока машин и очень узкой дороги.По словам Бахтияра Максатова, логистика в 11 микрорайоне действительно достаточно сложная. Дороги были выстроены еще в советсткое время, и явно не готовы к таким автонагрузкам, как сейчас. Поэтому чиновники, не меньше самих жителей, мечтают о том, что смогут изыскать средства на благоустройство этого района. Надеются, что придумают способ разгрузить дороги и обеспечить пешеходам безопасное движение по микрорайону.