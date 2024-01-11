Больница в Жанаозене пополнилась новым оборудованием за 88 миллионов тенге

- Оборудование может помочь компенсировать дыхательную недостаточность у новорожденных и спасти жизни младенцев. В реанимационном отделении в прошлом году пролечились 400 малышей. В прошлом году произошло 15 критических случаев, в результате своевременного лечения, состояние младенцев стабилизировалось, они благополучно выписались домой, - прокомментировала Талшын Зинетулла, врач-неонатолог.

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ИВЛ аппарат, детский инкубатор, аппарат для гипотермии, аппарат СРАР, фетальный монитор приобретены за счет средств местного бюджета на общую сумму 88,4 млн. тенге.Современные аппараты используются в критических ситуациях.В 2021 году были закуплены два кувеза, теперь их три. К 12 аппаратам ИВЛ добавились еще два. Неинвазивных аппаратов было два, теперь их три, инвазивных – два.