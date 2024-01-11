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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 15:13

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Больница в Жанаозене пополнилась новым оборудованием за 88 миллионов тенге

Реанимационное отделение родильного дома Жанаозенской городской многопрофильной больницы оснащено новыми аппаратами. Это высокочастотные инвазивные и неинвазивные аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), а также передвижные кувезы. Об этом проинформировали в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области.

Новое оборудование для отделения реанимации. Фото предоставлено пресс-службой облздрава
ИВЛ аппарат, детский инкубатор, аппарат для гипотермии, аппарат СРАР, фетальный монитор приобретены за счет средств местного бюджета на общую сумму 88,4 млн. тенге.

Современные аппараты используются в критических ситуациях.

- Оборудование может помочь компенсировать дыхательную недостаточность у новорожденных и спасти жизни младенцев. В реанимационном отделении в прошлом году пролечились 400 малышей. В прошлом году произошло 15 критических случаев, в результате своевременного лечения, состояние младенцев стабилизировалось, они благополучно выписались домой, - прокомментировала Талшын Зинетулла, врач-неонатолог.


В 2021 году были закуплены два кувеза, теперь их три. К 12 аппаратам ИВЛ добавились еще два. Неинвазивных аппаратов было два, теперь их три, инвазивных – два.




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