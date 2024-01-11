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ЛАДА.kz » Общество

Ирина Логвинова

Опубликовано: Сегодня, 15:35

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В Мангистау 15 процентов аварий заканчивались смертельным исходом в 2023 году

Аналитический портал ranking.kz опубликовал статистику ДТП за период с января по ноябрь 2023 года. По их данным, в Мангистауской области 15,2% всех зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий в регионе заканчивались смертью пострадавших.

Фото из архива Лады
За январь–ноябрь 2023 года, по данным ranking.kz, в стране зарегистрировали 13,2 тысячи дорожно-транспортных происшествий, что на 1,5% меньше, чем годом ранее.

Чаще всего ДТП регистрировались в Алматы: 3,2 тысячи случаев, минус 9,6% за год. В тройку антилидеров также попали Алматинская (1,1 тыс. случаев, минус 38,8%) и Жамбылская (1,1 тыс. случаев, минус 23,6%) области.

Меньше всего ДТП было зарегистрировано в Улытауской области: 48 случаев, против 33 случаев годом ранее. Далее идут Атырауская и Карагандинская области: 324 и 378 случаев соответственно.

Мангистауская область занимает 10 строчку в этом антирейтинге. В нашем регионе зарегистрировано 481 авария.
В Мангистау 15 процентов аварий заканчивались смертельным исходом в 2023 году


В результате ДТП за январь–ноябрь текущего года в РК пострадали 18,5 тысяч человек. Госпитализация потребовалась 8,4 тысяч человек.

В Мангистауской области по официальным данным в результате аварий пострадали 665 человек.

В Мангистау 15 процентов аварий заканчивались смертельным исходом в 2023 году


Погибли в ДТП в стране 2,2 тысячи человек, в том числе 1,6 тысяч мужчин и 644 женщины. Среди них несовершеннолетними были 280 человек.

В региональном разрезе больше всего пострадавших от ДТП насчитывалось в Алматы (3,5 тысяч человек), а также в Жамбылской (1,8 тысяч человек) и Алматинской (1,7 тысяч человек) областях.

ДТП со смертельным исходом чаще всего регистрировались в Улытауской области: 33,3% от общего количества, как и годом ранее.

Среди антилидеров также оказались Карагандинская (31% случаев со смертельным исходом), Туркестанская (27,7%), Жетысуская (23%) и Алматинская (20,6%) области.

В Мангистауской области 15,2% ДТП были со смертельным исходом.

В Мангистау 15 процентов аварий заканчивались смертельным исходом в 2023 году



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