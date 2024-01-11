В Мангистау 15 процентов аварий заканчивались смертельным исходом в 2023 году

Фото из архива Лады
За январь–ноябрь 2023 года, по данным ranking.kz, в стране зарегистрировали 13,2 тысячи дорожно-транспортных происшествий, что на 1,5% меньше, чем годом ранее.
Чаще всего ДТП регистрировались в Алматы: 3,2 тысячи случаев, минус 9,6% за год. В тройку антилидеров также попали Алматинская (1,1 тыс. случаев, минус 38,8%) и Жамбылская (1,1 тыс. случаев, минус 23,6%) области.
Меньше всего ДТП было зарегистрировано в Улытауской области: 48 случаев, против 33 случаев годом ранее. Далее идут Атырауская и Карагандинская области: 324 и 378 случаев соответственно.
Мангистауская область занимает 10 строчку в этом антирейтинге. В нашем регионе зарегистрировано 481 авария.
В результате ДТП за январь–ноябрь текущего года в РК пострадали 18,5 тысяч человек. Госпитализация потребовалась 8,4 тысяч человек.
В Мангистауской области по официальным данным в результате аварий пострадали 665 человек.
Погибли в ДТП в стране 2,2 тысячи человек, в том числе 1,6 тысяч мужчин и 644 женщины. Среди них несовершеннолетними были 280 человек.
В региональном разрезе больше всего пострадавших от ДТП насчитывалось в Алматы (3,5 тысяч человек), а также в Жамбылской (1,8 тысяч человек) и Алматинской (1,7 тысяч человек) областях.
ДТП со смертельным исходом чаще всего регистрировались в Улытауской области: 33,3% от общего количества, как и годом ранее.
Среди антилидеров также оказались Карагандинская (31% случаев со смертельным исходом), Туркестанская (27,7%), Жетысуская (23%) и Алматинская (20,6%) области.
В Мангистауской области 15,2% ДТП были со смертельным исходом.
Чаще всего ДТП регистрировались в Алматы: 3,2 тысячи случаев, минус 9,6% за год. В тройку антилидеров также попали Алматинская (1,1 тыс. случаев, минус 38,8%) и Жамбылская (1,1 тыс. случаев, минус 23,6%) области.
Меньше всего ДТП было зарегистрировано в Улытауской области: 48 случаев, против 33 случаев годом ранее. Далее идут Атырауская и Карагандинская области: 324 и 378 случаев соответственно.
Мангистауская область занимает 10 строчку в этом антирейтинге. В нашем регионе зарегистрировано 481 авария.
В результате ДТП за январь–ноябрь текущего года в РК пострадали 18,5 тысяч человек. Госпитализация потребовалась 8,4 тысяч человек.
В Мангистауской области по официальным данным в результате аварий пострадали 665 человек.
Погибли в ДТП в стране 2,2 тысячи человек, в том числе 1,6 тысяч мужчин и 644 женщины. Среди них несовершеннолетними были 280 человек.
В региональном разрезе больше всего пострадавших от ДТП насчитывалось в Алматы (3,5 тысяч человек), а также в Жамбылской (1,8 тысяч человек) и Алматинской (1,7 тысяч человек) областях.
ДТП со смертельным исходом чаще всего регистрировались в Улытауской области: 33,3% от общего количества, как и годом ранее.
Среди антилидеров также оказались Карагандинская (31% случаев со смертельным исходом), Туркестанская (27,7%), Жетысуская (23%) и Алматинская (20,6%) области.
В Мангистауской области 15,2% ДТП были со смертельным исходом.
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