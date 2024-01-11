Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 11 Января
+3...+1
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 453.12 KZT
  • €1 = 496.8 KZT
  • 1 RUB = 5.1 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:51

Просмотров: 1332

В Сети появилось видео скопления нефтяников в Актау

В редакцию Lada.kz прислали видеозапись, на которой запечатлено скопление работников одной из нефтяных компаний. Журналистам удалось узнать, что работники ТОО «БК «Великая стена» собрались у головного офиса компании и выдвинули несколько требований. В АО «Мангистаумунайгаз», подрядчиками которого являются данные сотрудники, прокомментировали ситуацию.

Кадр видео
На кадрах видеозаписи запечатлено несколько десятков работников ТОО «БК «Великая стена», которые собрались у головного офиса компании.



В АО «Мангистаумунайгаз» сообщили, что с 5 января 2024 года работники ТОО «БК «Великая стена» стали собираться у здания, проводить собрания и выдвинули несколько требований.

По данным ММГ, в начале основные вопросы, которые волновали работников, были такими:
- пересмотр оплаты ежегодного оплачиваемого трудового отпуска для 50 работников ТОО «БК «ВС»;
- выплата единовременной годовой премии (13-й заработной платы);
- вопрос о привлечении 45 работников бригады №52 к буровым работам. В ММГ отметили, что буровой станок этой бригады мобилизован для ТОО «Прикаспийская Нефтяная Инжиниринговая Компания» по договору аренды без учёта персонала.

В процессе переговоров у нефтяников возникли дополнительные вопросы: об увеличении заработных плат и проблема увольнения текущего руководства компании.

- Стоит отметить, что так как эти работники находятся на оплачиваемом простое, согласно трудовому законодательству, такие действия не рассматриваются как забастовка. Данные вопросы обсуждались на трёхсторонней комиссии в акимате Мангистауской области. В настоящее время между работодателем ТОО «БК «ВС» и работниками проводятся разъяснительные работы и переговоры, сообщили в АО «Мангистаумунайгаз».



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика