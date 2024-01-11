В Сети появилось видео скопления нефтяников в Актау

- Стоит отметить, что так как эти работники находятся на оплачиваемом простое, согласно трудовому законодательству, такие действия не рассматриваются как забастовка. Данные вопросы обсуждались на трёхсторонней комиссии в акимате Мангистауской области. В настоящее время между работодателем ТОО «БК «ВС» и работниками проводятся разъяснительные работы и переговоры, сообщили в АО «Мангистаумунайгаз».

На кадрах видеозаписи запечатлено несколько десятков работников ТОО «БК «Великая стена», которые собрались у головного офиса компании.В АО «Мангистаумунайгаз» сообщили, что с 5 января 2024 года работники ТОО «БК «Великая стена» стали собираться у здания, проводить собрания и выдвинули несколько требований.По данным ММГ, в начале основные вопросы, которые волновали работников, были такими:- пересмотр оплаты ежегодного оплачиваемого трудового отпуска для 50 работников ТОО «БК «ВС»;- выплата единовременной годовой премии (13-й заработной платы);- вопрос о привлечении 45 работников бригады №52 к буровым работам. В ММГ отметили, что буровой станок этой бригады мобилизован для ТОО «Прикаспийская Нефтяная Инжиниринговая Компания» по договору аренды без учёта персонала.В процессе переговоров у нефтяников возникли дополнительные вопросы: об увеличении заработных плат и проблема увольнения текущего руководства компании.