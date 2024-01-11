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ЛАДА.kz » Общество

Ирина Логвинова

Опубликовано: Сегодня, 17:55

Просмотров: 323

Сколько заработали «айтишники» из Мангистау в 2023 году

По данным бюро национальной статистики, зарплаты специалистов в сфере IT в 2,3 раза выше, чем в среднем по Республике Казахстан. В Мангистауской области в этой сфере в прошлом году было заработано 1,3 млрд тенге, сообщает Finprom.kz.

Фото:elements.envato.com
Объём услуг в области компьютерного программирования, консультационных и других сопутствующих услуг за январь–сентябрь 2023 года достиг 734,5 млрд тг — сразу на 43,5% больше в стоимостном выражении, чем за аналогичный период 2022-го. Годом ранее был отмечен рост сразу на 46,8%.

Объём услуг в секторе растёт уже седьмой год подряд, в среднем на 35,7% ежегодно. Более того, в целом за 2022 год объём услуг в области компьютерного программирования, консультационных и других сопутствующих услуг составил 772,2 млрд тг — лишь на 5,1% больше, чем всего за 9 месяцев 2023 года.

Половина объёма услуг в секторе пришлась лишь на Алматы: 369,1 млрд тг. Объём услуг, оказанных в Астане, составил 39,8% от РК, или 292,3 млрд тг. На остальные регионы совокупно пришлось лишь 9,9% от всего объёма услуг в секторе. Мангистауская область в этом секторе заработала 1,3 млрд тенге.

Сколько заработали «айтишники» из Мангистау в 2023 году


Более половины всего объёма услуг в области компьютерного программирования, консультационных и других сопутствующих услуг было оказано только в сфере разработки программного обеспечения: 407,3 млрд тг — сразу на 67,1% больше, чем за январь–сентябрь 2022 года.

Значительные объёмы пришлись также на консультационные и практические услуги в области информационных технологий (53,2 млрд тг), сопровождение программного обеспечения (49,8 млрд тг) и деятельность по управлению информационно-коммуникационной инфраструктурой в рамках формирования и развития государственных электронных информационных ресурсов и систем (47,6 млрд тг).

Среднемесячная номинальная заработная плата в секторе в третьем квартале 2023 года достигла 816,4 тыс. тг — сразу в 2,3 раза выше, чем в среднем по РК. При этом годом ранее разница составляла 86,4% в пользу работников сферы IT.

Более того, покупательная способность заработных плат работников сферы компьютерного программирования, консультационных и других сопутствующих услуг выросла за год на 29,4%, в то время как в среднем по РК — лишь на 3,5%.



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Комментарии ( 1 )

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  • zloyfil
 Ingul (Посетители) Сегодня, 18:09
Наверное поэтому у нас так плохо работают многие сервисы. uhmylka
 
 

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