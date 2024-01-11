Актау, что с яйцом: жители города возмущены возросшими ценами на куриный продукт

«За год цены выросли просто космически. Я их в прошлом году в январе покупала за 350 тенге. Эти яйца высшего сорта всегда были дороже других. Тем не менее, рост на социально-значимый продукт более чем в 2 раза, это разве нормально? Почему никто не контролирует процесс?» - возмущается жительница города.

«Сначала яйца стоили 300, потом 450, затем 500, перед новым годом 600, сейчас почти уже 800 тенге. Мы боимся в магазины заходить», - говорят жители города.

«В целях сдерживания цен в рамках «Механизма обращения» субъектам предпринимательства были предоставлены заемные средства на реализацию по установленной цене. Куриное яйцо (I категории) для торговых точек в регионе предлагают по 52 тенге, далее потребителю - по 55 тенге. На сегодняшний день цены на куриные яйца (I категории) стабильны и на строгом контроле акима области», - говорят в областном акимате.





«Рост цен на яйца наблюдается по всей республике. Причина подорожания - это сокращение импорта из Российской Федерации и увеличение себестоимости куриных яиц у производителей», - объяснили в акимате.

Жительница Актау Ксения Салимова еще несколько дней назад покупала яйца по 70 тенге, а сегодня в том же магазине они уже стоят 83 тенге за штуку.Стоимость на яйца более низкой категории, к сожалению, также увеличилась. Так, «Деревенские» яйца отпускают по 780 тенге за десяток, а категории «1С» - по 700 тенге.В управлении предпринимательства Мангистауской области прокомментировали ситуацию.Сама ситуация с повышением, как объясняют в управлении, связана с сокращением импорта куриных яиц из Российской Федерации.