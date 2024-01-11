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ЛАДА.kz » Общество

Ирина Логвинова

Опубликовано: Сегодня, 17:58

Просмотров: 1739

Актау, что с яйцом: жители города возмущены возросшими ценами на куриный продукт

Жители города Актау в ужасе от новых цен на куриные яйца. В популярных супермаркетах развесили новые прайсы. Теперь за десяток просят от 700 до 830 тенге. В магазинах у дома цены и того выше, жалуются горожане.

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Жительница Актау Ксения Салимова еще несколько дней назад покупала яйца по 70 тенге, а сегодня в том же магазине они уже стоят 83 тенге за штуку.

«За год цены выросли просто космически. Я их в прошлом году в январе покупала за 350 тенге. Эти яйца высшего сорта всегда были дороже других. Тем не менее, рост на социально-значимый продукт более чем в 2 раза, это разве нормально? Почему никто не контролирует процесс?» - возмущается жительница города.


Актау, что с яйцом: жители города возмущены возросшими ценами на куриный продукт


Стоимость на яйца более низкой категории, к сожалению, также увеличилась. Так, «Деревенские» яйца отпускают по 780 тенге за десяток, а категории «1С» - по 700 тенге.

«Сначала яйца стоили 300, потом 450, затем 500, перед новым годом 600, сейчас почти уже 800 тенге. Мы боимся в магазины заходить», - говорят жители города.


В управлении предпринимательства Мангистауской области прокомментировали ситуацию.

«В целях сдерживания цен в рамках «Механизма обращения» субъектам предпринимательства были предоставлены заемные средства на реализацию по установленной цене. Куриное яйцо (I категории) для торговых точек в регионе предлагают по 52 тенге, далее потребителю - по 55 тенге. На сегодняшний день цены на куриные яйца (I категории) стабильны и на строгом контроле акима области», - говорят в областном акимате.

Сама ситуация с повышением, как объясняют в управлении, связана с сокращением импорта куриных яиц из Российской Федерации.

«Рост цен на яйца наблюдается по всей республике. Причина подорожания - это сокращение импорта из Российской Федерации и увеличение себестоимости куриных яиц у производителей», - объяснили в акимате.



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Комментарии ( 5 )

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шаман (Посетители) Сегодня, 20:52
Комментарий удален за нарушение правил

Лучше бить в бубен, чем получать в него!
 
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  • 444
 DJONSON_ KZ (Посетители) Сегодня, 18:57
В России свои проблемы с яйцом. Они сами завозят. Мы же яйца свои Китаю продаем. А золотые завозим из России. Конечно это хорошо что мы пополняем валютой свой бюджет продавая яйца в Китай, но почему то не справедливо получается, что это за счёт простых граждан. Почему яичные олигархи(хотел написать Пет...и) не делються тогда со своим народом прибылями.
 
-1
  • DJONSON_ KZ
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  • Tankushka
  • 444
 808 (Посетители) Сегодня, 18:21
Корма подорожали, вот и цена повысилась, вот и весь секрет. Наверняка у нас казахстанских кормов если они и есть, их минимальное количество, хотя Казахстан не обделён землёй для выращивания кормов!
 
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Карусель (Посетители) Сегодня, 18:13
Ну а чему удивляться,сейчас вырастут цены на всё,зарплаты не вырастут,а потом будем отчитываться,почему мы кушаем картошку,мясо,яица и т.д.,ведь по декларации мы должны кушать только бич пакеты (китайская лапша)
 
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  • Tankushka
  • BOBBI
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  • шаман
 Ingul (Посетители) Сегодня, 18:07
Утроба капитализма ненасытна.
Кто забыл или не читал, читайте Маркса.
 
 

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