Акимат рассказал о борьбе с гололёдом в Актау

Специалисты, ответственные за состояние дорог, используют специальную технику для проведения работ по засыпке песка и соли.Работники ТОО «Компания Строй Инвест 2020» в целях обеспечения безопасности дорожного движения сегодня утром, 13 января, в первую очередь проводят работы по уборке улиц, остановок, вокруг школ, детских садов, больниц, лестниц и пешеходных дорожек. Для этих работ предусмотрена специальная техника.Также в целях безопасности проводятся работы по очистке от снега внутримикрорайонных дорог.Полиция осуществляет патрулирование с учетом безопасности на улицах.