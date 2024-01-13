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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 21:00

Просмотров: 1246

Борьба с гололёдом: работы контролирует аким Актау

Для посыпки дорог в запасе имеется 690 кубическим метров песка и 73,53 тонны соли, передает пресс-служба городского акимата.

Аким Актау Улугбек Тналиев. Кадр видео
В целях обеспечения безопасности дорожного движения и предупреждения гололеда на дневное дежурство вышли работники ТОО «Компания Строй Инвест 2020».

В первую очередь от наледи очищены дорожные спуски и подъемы, автобусные остановки, территории вокруг школ, детских садов, больниц, лестницы внутри микрорайонов и пешеходные дорожки.

В данных работах задействованы два ответственных мастера, 16 дорожных рабочих, семь водителей, четыре МАЗ-пескоразбрасывателя, один автопогрузчик и два автомобиля «Газель».

Смесью из 9,70 куб.м песка и 5,30 тонн соли были посыпаны у кафе «Айдын» на спуске, спуск у «Самал Резиденция», триумфальная арка (круговая), возле торгового рынка «Асар-С» (спуск-подъем), дороги в 9 и 4 микрорайонах, между 14 и 15 микрорайонами, дорога Актау-аэропорт, спуск у памятника Кашагану-жырау и торгового центра «Ардагер», 11 микрорайон (объездная дорога), а также проезжая часть между 28 и 29 микрорайонами.

Проверку работ осуществляет аким Актау Улугбек Тналиев.

По данным ТОО «Компания Строй Инвест 2020», в настоящее время в запасе имеется 690 кубических метров песка и 73,53 тонны соли.




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Комментарии ( 3 )

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Rus7 (Посетители) Вчера, 23:54
Всегда песком обходились, соль асфальт разьедает и для авто нехорошо!
 
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замакима (Посетители) Вчера, 23:29
Хорошо песок был
 
-1
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  • Bass66
 freizer (Посетители) Вчера, 22:33
Великий и могучий пиарщик. podmig
 
 

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