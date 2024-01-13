Борьба с гололёдом: работы контролирует аким Актау

В целях обеспечения безопасности дорожного движения и предупреждения гололеда на дневное дежурство вышли работники ТОО «Компания Строй Инвест 2020».В первую очередь от наледи очищены дорожные спуски и подъемы, автобусные остановки, территории вокруг школ, детских садов, больниц, лестницы внутри микрорайонов и пешеходные дорожки.В данных работах задействованы два ответственных мастера, 16 дорожных рабочих, семь водителей, четыре МАЗ-пескоразбрасывателя, один автопогрузчик и два автомобиля «Газель».Смесью из 9,70 куб.м песка и 5,30 тонн соли были посыпаны у кафе «Айдын» на спуске, спуск у «Самал Резиденция», триумфальная арка (круговая), возле торгового рынка «Асар-С» (спуск-подъем), дороги в 9 и 4 микрорайонах, между 14 и 15 микрорайонами, дорога Актау-аэропорт, спуск у памятника Кашагану-жырау и торгового центра «Ардагер», 11 микрорайон (объездная дорога), а также проезжая часть между 28 и 29 микрорайонами.Проверку работ осуществляет аким Актау Улугбек Тналиев.По данным ТОО «Компания Строй Инвест 2020», в настоящее время в запасе имеется 690 кубических метров песка и 73,53 тонны соли.