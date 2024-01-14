Насколько повысились пенсионные и соцвыплаты в Мангистау

Согласно проекту Закона РК «О республиканском бюджете на 2024-2026 годы» от 1 января 2024 года устанавливаются:



Месячный расчетный показатель (МРП) - в размере 3 692 тенге;

Минимальная пенсия - 57 853 тенге;

Прожиточный минимум (ПМ) - 43 407 тенге;

Минимальный размер базовой пенсионной выплаты - 28 215 тенге.



Размеры пенсионных выплат по возрасту и за выслугу лет с 1 января 2024 года повышаются на девять процентов от получаемого размера.



Максимальный доход, учитываемый для исчисления размеров, вновь назначенных пенсионных выплат по возрасту, с 1 января составляет 55 МРП (203 060 тенге).



Размеры государственной базовой пенсионной выплаты с 1 января устанавливаются в соответствии со статьей 205 Социального Кодекса РК в процентном соотношении к новому размеру прожиточного минимума.



Так, с 1 января при наличии 10 и менее лет стажа участия в пенсионной системе либо его отсутствии в размере 65 процентов (вместо 60 процентов) от величины прожиточного минимума, с увеличением ее размера за каждый полный год стажа участия в пенсионной системе сверх 10 лет на два процента, но не более 105 процентов от величины прожиточного минимума, установленной на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.



Это касается как новых, так и состоявшихся на 1 января пенсионеров.



Размеры государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца, в том числе для лиц, проживающих в Центрах оказания специальных социальных услуг и находящихся в исправительных учреждениях, устанавливаются в размерах, предусмотренных статьями 177 и 236 Кодекса, повышаются с 1 января в связи с увеличением размера прожиточного минимума (43 407 тенге).



Размеры социальных выплат на случай утраты трудоспособности и потери кормильца из Государственного фонда социального страхования повышаются с 1 января на семь процентов в соответствии с постановлением Правительства РК от 19 октября 2023 года №925 «О повышении размеров социальных выплат из Государственного фонда социального страхования с 1 января 2024 года».



Кроме того, в соответствии с пунктом 2 статьи 85 Кодекса размер ежемесячной социальной выплаты по случаю потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста полутора лет не может быть менее размера пособия по уходу, установленного в зависимости от очередности рождения ребенка в соответствии со статьей 82 настоящего Кодекса, с дополнительным исчислением обязательных пенсионных взносов, подлежащих удержанию в соответствии со статьей 76 настоящего Кодекса.



В этой связи, с 1 января размеры социальной выплаты по случаю потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста полутора лет менее размера государственного пособия по уходу за ребенком повышаются до размера государственного пособия с учетом дополнительного исчисления обязательных пенсионных взносов.



В связи с увеличением размера МРП с 1 января 2024 года повышаются размеры:



- государственных специальных пособий по спискам №1 и №2,

- единовременной выплаты на погребение,

- единовременного государственного пособия в связи с рождением ребенка,

- государственного пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет,

- ежемесячной бюджетной субсидии обязательных пенсионных взносов получателям социальных выплат на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста полутора лет из Государственного фонда социального страхования,

- специальных государственных пособий, предусмотренных в подпунктах 1)-17) пункта 3 статьи 190 Кодекса,

- ежемесячного государственного пособия, многодетным семьям, имеющим четырех и более совместно проживающих несовершеннолетних детей, в том числе детей, обучающихся по очной форме обучения в организациях среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего и (или) послевузовского образования, после достижения ими совершеннолетия до времени окончания организаций образования (но не более чем до достижения двадцатитрехлетнего возраста),

- ежемесячного государственного пособия многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившим ранее звание «Мать-героиня» и награжденным орденом «Материнская слава» I и II степени. назначенных, но не выплаченных единовременных денежных компенсаций гражданам, пострадавшим вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне и жертвам массовых политических репрессий.



Размер ежемесячного государственного пособия, назначаемого и выплачиваемого матери или отцу, усыновителю (удочерителю), опекуну (попечителю), воспитывающему ребенка с инвалидностью (детей с инвалидностью) и специального государственного пособия лицу, осуществляющему уход за инвалидом первой группы с 1 января повышается в связи с увеличением прожиточного минимума.