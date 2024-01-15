Об обряде освящения воды в Каспии рассказали в Благовещенском храме Актау

- Освящение воды будет проходить в 13:00. Молебен по освящению воды будет служить отец Сергий, настоятель Благовещенского храма. От церкви для купающихся горожан будет организован горячий чай и бутерброды, - сообщили в церкви.

- Просим жителей и гостей Актау соблюдать правила безопасности на воде, а именно, воздержаться от купания в местах, не оборудованных и не подготовленных в соответствии с требованиями безопасности, а также при отсутствии сотрудников, отвечающих за безопасность, - сообщили в ДЧС региона.