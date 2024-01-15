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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:41

Просмотров: 568

Об обряде освящения воды в Каспии рассказали в Благовещенском храме Актау

В православной церкви Актау предоставили информацию о времени и месте проведения церемонии освящения воды в Каспийском море в рамках празднования Крещения.

Кадр видео
В церкви сообщили, что купания в этом году традиционно состоятся 19 января на набережной в 4А микрорайоне, в районе между Скальной тропой и яхт-клубом.

- Освящение воды будет проходить в 13:00. Молебен по освящению воды будет служить отец Сергий, настоятель Благовещенского храма. От церкви для купающихся горожан будет организован горячий чай и бутерброды, - сообщили в церкви.


На крещенские купания на набережной будет дежурить бригада спасателей ДЧС Мангистауской области. В местах купания будут проводить разъяснительные работы по предупреждению несчастных случаев на воде.

Спасатели Мангистауской области напомнили правила безопасности, которые должны соблюдать жители и гости Актау, решившие окунуться в зимнем Каспии:

- перед купанием в проруби необходимо разогреть тело, сделав разминку, пробежку. К проруби необходимо подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви, чтобы предотвратить потери чувствительности ног;

- при входе в воду первый раз нужно стараться быстро достигнуть нужной глубины, но не плавать. Кроме того, не стоит находиться в проруби более минуты во избежание общего переохлаждения организма;

- никогда не ныряйте в прорубь вперёд головой. Прыжки в воду и погружение в воду с головой не рекомендуются, так как это увеличивает потерю температуры и может привести к шоку от холода;

- после купания (окунания) нужно растереться махровым полотенцем и надеть сухую одежду. Берегите себя и своих близких!

- Просим жителей и гостей Актау соблюдать правила безопасности на воде, а именно, воздержаться от купания в местах, не оборудованных и не подготовленных в соответствии с требованиями безопасности, а также при отсутствии сотрудников, отвечающих за безопасность, - сообщили в ДЧС региона.


Напомним, в 2023 году жители Актау, пришедшие на крещенские купания, выразили благодарность спасателям. По словам людей, организация была на высоком уровне. Люди отметили, что в этом году для тех, кто принимал участие в купаниях, были созданы все удобства: прорубь с лестницей и страховкой спасателей, палатки для переодевания и горячий чай.




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