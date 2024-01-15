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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 16:45

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В Мангистау подтверждено 277 случаев заболеваемости корью

С начала 2024 года, по данным на 15 января, в Мангистауской области зарегистрировано 404 случая подозрения на корь. Из них лабораторно подтверждено 277 фактов. Об этом проинформировала Гульшат Шорбасова, руководитель отдела регионального департамента санитарно-эпидемиологического контроля.

Фото: depositphotos.com
В антилидерах, как и в прошлом году, остаётся Мунайлинский район, здесь зарегистрировано 126 подтвержденных случаев заболеваемости корью. На второй строчке Актау - 85 фактов. Далее следует Жанаозен - 35 заболевших, в Тупкарагане подтвердились 19 случаев, в Каракие - пять, в Мангистауском районе - четыре, в Бейнеу- три.

За 2023 год корью заболели 2 864 жителя области: в Мунайлы - 814, в Актау- 665, в Жанаозене 661, в Каракие - 415, в Тупкарагане - 147, в Мангистауском районе - 96, в Бейнеу- 66 человек.

Всего в 2023 году в Казахстане подтвердился диагноз у 29 715 жителей.

- В области продолжается кампания по дополнительной вакцинации от кори. Всего привито 47 809 мангистаусцев из запланированных 72 600 человек. Таким образом, иммунизацией охвачено порядка 65,5 процента населения. Кампания по вакцинации продолжается, несмотря на спад показателя заболеваемости. После прививки иммунитет начинает вырабатываться на 16-18 день, - прокомментировала Гульшат Шорбасова.



Диана Умарова



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