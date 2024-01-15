В Мангистау подтверждено 277 случаев заболеваемости корью

- В области продолжается кампания по дополнительной вакцинации от кори. Всего привито 47 809 мангистаусцев из запланированных 72 600 человек. Таким образом, иммунизацией охвачено порядка 65,5 процента населения. Кампания по вакцинации продолжается, несмотря на спад показателя заболеваемости. После прививки иммунитет начинает вырабатываться на 16-18 день, - прокомментировала Гульшат Шорбасова.

В антилидерах, как и в прошлом году, остаётся Мунайлинский район, здесь зарегистрировано 126 подтвержденных случаев заболеваемости корью. На второй строчке Актау - 85 фактов. Далее следует Жанаозен - 35 заболевших, в Тупкарагане подтвердились 19 случаев, в Каракие - пять, в Мангистауском районе - четыре, в Бейнеу- три.За 2023 год корью заболели 2 864 жителя области: в Мунайлы - 814, в Актау- 665, в Жанаозене 661, в Каракие - 415, в Тупкарагане - 147, в Мангистауском районе - 96, в Бейнеу- 66 человек.Всего в 2023 году в Казахстане подтвердился диагноз у 29 715 жителей.