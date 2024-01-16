Плановые проверки бизнеса: адвокат из Актау рассказал о подготовке к визиту налоговиков



«Налогоплательщикам, которые указаны в данном графике, следует придерживаться некоторых правил. За 30 дней до проверки вам должны вручить извещение. После чего необходимо привести в порядок всю документацию за последние 3 года. При получении документов, вытекающих из проверки, в обязательном порядке при подписании проставлять фактическую дату получения. Все документы предоставлять лишь в случае получения требования налогового органа в течение 30 рабочих дней», - говорит Айбек Суюндуков на своей странице в «Налогоплательщикам, которые указаны в данном графике, следует придерживаться некоторых правил. За 30 дней до проверки вам должны вручить извещение. После чего необходимо привести в порядок всю документацию за последние 3 года. При получении документов, вытекающих из проверки, в обязательном порядке при подписании проставлять фактическую дату получения. Все документы предоставлять лишь в случае получения требования налогового органа в течение 30 рабочих дней», - говорит Айбек Суюндуков на своей странице в Instagram

Следование алгоритму действий поможет владельцам бизнеса минимизировать риски и избежать возможных доначислений со стороны налоговых органов, говорит Айбек Суюндуков.Как известно, с наступлением нового года завершился мораторий на проверки бизнеса. Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан опубликовал график проведения периодических налоговых проверок на первое полугодие 2024 года.Всего в данном списке 760 юридических лиц. Ознакомиться с графиком можно на официальном сайте Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.Также адвокат советует направлять документы в налоговый орган заказным письмом с уведомлением либо через приложение EOtinish c четким указанием перечня направляемых документов. В случае несогласия с действиями или бездействием налогового органа, предписанием или уведомлением о результатах налоговой проверки у налогоплательщика в силу статьи 136 АППК РК имеется месячный срок для оспаривания в судебных органах. В соответствии со статьей 610 НК, размер государственной пошлины составляет 1% от доначисленной или оспариваемой суммы.По словам Айбека Суюндукова, нервозность от проверки можно минимизировать заблаговременно обратившись за юридической помощью к специалистам.