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ЛАДА.kz » Общество

Ирина Логвинова

Опубликовано: Сегодня, 11:40

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Плановые проверки бизнеса: адвокат из Актау рассказал о подготовке к визиту налоговиков

Партнер адвокатской конторы «Omirbolat, Suyundukov & Assauova» - адвокат Айбек Суюндуков поделился с жителями Актау, как действовать бизнесу в случае получения уведомления о проведении налоговой проверки.

фото с сайта smi24.kz
Следование алгоритму действий поможет владельцам бизнеса минимизировать риски и избежать возможных доначислений со стороны налоговых органов, говорит Айбек Суюндуков.

Как известно, с наступлением нового года завершился мораторий на проверки бизнеса. Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан опубликовал график проведения периодических налоговых проверок на первое полугодие 2024 года.

Всего в данном списке 760 юридических лиц. Ознакомиться с графиком можно на официальном сайте Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

«Налогоплательщикам, которые указаны в данном графике, следует придерживаться некоторых правил. За 30 дней до проверки вам должны вручить извещение. После чего необходимо привести в порядок всю документацию за последние 3 года. При получении документов, вытекающих из проверки, в обязательном порядке при подписании проставлять фактическую дату получения. Все документы предоставлять лишь в случае получения требования налогового органа в течение 30 рабочих дней», - говорит Айбек Суюндуков на своей странице в Instagram.


Также адвокат советует направлять документы в налоговый орган заказным письмом с уведомлением либо через приложение EOtinish c четким указанием перечня направляемых документов. В случае несогласия с действиями или бездействием налогового органа, предписанием или уведомлением о результатах налоговой проверки у налогоплательщика в силу статьи 136 АППК РК имеется месячный срок для оспаривания в судебных органах. В соответствии со статьей 610 НК, размер государственной пошлины составляет 1% от доначисленной или оспариваемой суммы.

По словам Айбека Суюндукова, нервозность от проверки можно минимизировать заблаговременно обратившись за юридической помощью к специалистам.



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