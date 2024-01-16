Одна на всех: в Актау запускают единую квитанцию с оплатой комуслуг через QR-код



«Для оплаты общей квитанции достаточно отсканировать QR-код, расположенный в верхнем углу квитанции, что откроет нужную страницу банковского приложения. Также в приложении банка во вкладке «Мангыстау ЕРЦ» вы сможете выбрать опцию «Квитанция за квартиру». Далее нужно будет ввести свой лицевой счет, который прописан в квитанциях от ТОО «МАЭК» и ГКП «КЖСА» и оплатить указанную сумму», - говорится в сообщении.

Первая квитанция сформирована в январе 2024 года. Оплатить по ней уже можно в банковских приложениях. В настоящее время туда включены услуги ТОО «МАЭК» и ГКП «Каспий жылу, су арнасы». Следующий этап - привлечение и подключение других коммунальных служб и включение их в единый платежный документ.Таким образом, городские власти пытаются упростить для жителей процедуру оплаты коммунальных услуг и снизить нагрузку на производителей бумажной продукции.