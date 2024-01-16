В Мангистау морские пехотинцы учились стрелять из гранатомётов и бронетранспортеров

- В новом учебном периоде боевая подготовка морских пехотинцев была организована по принципиально новой системе после теоретических занятий в тренажерных классах. Личный состав приступил к практическому занятию в условиях, максимально приближенных к боевым. Порядка 30% из них проводились ночью. Все военнослужащие срочной службы после принятия воинской присяги в первый раз стреляли из гранатомётов и бронетранспортеров, у всех бойцов есть желание и стремление, а это в нашем деле самое главное. Дальше мы будем обучать личный состав в составе отделений, взводов и рот, - рассказал майор Фархат Манабаев, командир штурмового батальона.

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В ходе проведения занятий по боевой подготовке военнослужащие штурмового батальона вели огонь из противотанковых гранатомётов РПГ-7, автоматов Калашникова, пулеметов и снайперских винтовок, а также из бронетранспортеров БТР-82а.В боевой подготовке было задействовано свыше 200 военнослужащих.