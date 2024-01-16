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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 13:19

Просмотров: 423

В Мангистау морские пехотинцы учились стрелять из гранатомётов и бронетранспортеров

На полигоне «Оймаша» продолжаются полевые выходы подразделений бригады морской пехоты регионального командования «Запад». Боевая подготовка морских пехотинцев организована по новой системе после занятий на тренажерах. Об этом рассказал Рурбол Шалабаев, руководитель пресс-службы Актауского гарнизона.

Боевые стрельбы на полигоне. Фото предоставил Н.Шалабаев
В ходе проведения занятий по боевой подготовке военнослужащие штурмового батальона вели огонь из противотанковых гранатомётов РПГ-7, автоматов Калашникова, пулеметов и снайперских винтовок, а также из бронетранспортеров БТР-82а.

- В новом учебном периоде боевая подготовка морских пехотинцев была организована по принципиально новой системе после теоретических занятий в тренажерных классах. Личный состав приступил к практическому занятию в условиях, максимально приближенных к боевым. Порядка 30% из них проводились ночью. Все военнослужащие срочной службы после принятия воинской присяги в первый раз стреляли из гранатомётов и бронетранспортеров, у всех бойцов есть желание и стремление, а это в нашем деле самое главное. Дальше мы будем обучать личный состав в составе отделений, взводов и рот, - рассказал майор Фархат Манабаев, командир штурмового батальона.


В боевой подготовке было задействовано свыше 200 военнослужащих.




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