Как в Актау выбросить старую мебель и не нарваться на штраф

«Мусор можем забрать от подъезда. Абонент списывается с нашим диспетчером, присылает фото мусора, чтобы мы могли понимать, какую технику отправлять. Цена зависит от объемов. В среднем, от 5 до 25 тысяч тенге за поездку», - рассказали в ТОО «Каспий Оперейтинг».

Известно, что выбрасывать крупногабаритный мусор, мебель, строительные отходы в общедомовые контейнеры гражданам запрещено. За это нарушителю грозит штраф в размере 20 МРП для физических лиц. И это только при первом нарушении. Если урок не будет усвоен и гражданин вновь попадется на данной статье, размер штрафа увеличится до 30 МРП.Вывозить крупногабаритный мусор за пределы города и оставлять на стихийных свалках - тоже плохая идея. И дело даже не в том, что расчистка подобного «свинства» обходится местному бюджету в десятки миллионов тенге в год. Для потенциального нарушителя такие действия, вероятнее всего, также закончатся штрафом, поскольку все подобные точки «сброса отходов» оснащаются видеокамерами.Дешевле для семейного бюджета и безопаснее для экологии все-таки обратиться в компанию по вывозу мусора.Для оставления заявки, как сообщили в компании, можно обратиться по номеру диспетчерской службы коммунальной компании: 8 700 160 5424.