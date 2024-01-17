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ЛАДА.kz » Общество

Ирина Логвинова

Опубликовано: Сегодня, 08:53

Просмотров: 443

Как в Актау выбросить старую мебель и не нарваться на штраф

В век современных технологий, когда даже самый маленький житель страны владеет мобильным телефоном, да и у каждого ларька установлено видеонаблюдение, стало практически невозможным выбросить старый диван, чтобы «никто не заметил». Редакция lada.kz решила выяснить, какие действия должны предпринимать граждане Актау, чтобы избавляться от крупногабаритного мусора без нарушения закона.

фото из архива Lada.kz
Известно, что выбрасывать крупногабаритный мусор, мебель, строительные отходы в общедомовые контейнеры гражданам запрещено. За это нарушителю грозит штраф в размере 20 МРП для физических лиц. И это только при первом нарушении. Если урок не будет усвоен и гражданин вновь попадется на данной статье, размер штрафа увеличится до 30 МРП.

Вывозить крупногабаритный мусор за пределы города и оставлять на стихийных свалках - тоже плохая идея. И дело даже не в том, что расчистка подобного «свинства» обходится местному бюджету в десятки миллионов тенге в год. Для потенциального нарушителя такие действия, вероятнее всего, также закончатся штрафом, поскольку все подобные точки «сброса отходов» оснащаются видеокамерами.

Дешевле для семейного бюджета и безопаснее для экологии все-таки обратиться в компанию по вывозу мусора.

«Мусор можем забрать от подъезда. Абонент списывается с нашим диспетчером, присылает фото мусора, чтобы мы могли понимать, какую технику отправлять. Цена зависит от объемов. В среднем, от 5 до 25 тысяч тенге за поездку», - рассказали в ТОО «Каспий Оперейтинг».


Для оставления заявки, как сообщили в компании, можно обратиться по номеру диспетчерской службы коммунальной компании: 8 700 160 5424.



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Комментарии ( 1 )

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GuF (Посетители) Сегодня, 09:34
Круто,это лучше чем вызывать газель и не понятно куда потом мусор сторительный или иной попадет.Надеюсь телефон рабочий
 
 

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