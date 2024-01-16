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ЛАДА.kz » Общество

Ирина Логвинова

Опубликовано: Сегодня, 16:51

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Да будет свет: обозначены проекты для улучшения электроэнергетической системы в Мангистау

Средний уровень износа оборудования энергостанции в стране составляет 56%. Нехватка мощностей превышает 6 ГВ. Такие данные озвучил министр энергетики Алмасадам Саткалиев в ходе заседания Правительства под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова. И рассказал, какие проекты планируется внедрить в Мангистау для улучшения ситуации с электроснабжением в Западной зоне.

А.Саткалиев. Фото с сайта Премьер-Министра
Согласно утвержденного баланса мощности к 2030 году при необходимом уровне резерва 17% потребность в электрической мощности составит 28,2 ГВт, при этом располагаемая мощность с учетом ввода новых мощностей составит 22 ГВт. Объем дефицита электрической мощности в Единой электроэнергетической системе РК, даже с учетом ввода порядка 4 ГВт новых мощностей, превышает 6 ГВт.

В рамках проведения аукционных торгов по отбору маневренной генерации предусмотрено строительство газовых станций в городах Актау, Атырау, Актобе, Тараз, Кызылорда, Шымкент общей мощностью 2,4 ГВт.

«В части Западной зоны в прошедшем году системным оператором АО «KEGOC» успешно завершен проект по строительству второго транзита 220 кВ Уральск-Атырау-Мангыстау. В качестве следующего шага до конца 2028 года будет реализован проект по объединению электрических сетей Западной зоны с Единой электроэнергетической системой. Это позволит обеспечить использование маневренных газовых энергоисточников Западной зоны для компенсации дисбалансов электроэнергии и мощности Северной и Южных зон», — рассказал министр энергетики Алмасадам Саткалиев. 


Так, завершен проект «Усиление электрической сети Западной зоны ЕЭС РК. Строительство электросетевых объектов», что позволило повысить надежность электроснабжения потребителей Западной зоны ЕЭС Казахстана, усилить связь электрических сетей 220 кВ между западными областями и увеличить пропускную способность сети от Уральского энергоузла до Мангистауского энергоузла до 200 МВт. Также завершен проект «Реконструкция ВЛ 220-500 кВ филиалов АО «KEGOC» «Актюбинские МЭС», «Западные МЭС» и «Сарбайские МЭС», в рамках которого выполнена реконструкция существующих 24 линий электропередачи, общей протяженностью 2023 км, которые достигли нормативного срока службы. Стоимость проекта составила 48,1 млрд тенге. 

По проекту «Объединение энергосистемы Западного Казахстана с ЕЭС Казахстана» рассматривается строительство линии электропередачи, соединяющей Западную зону с ЕЭС Казахстана. Предусматривается строительство ВЛ 500кВ ПС Карабатан – ПС Ульке протяженностью 600 км. Работы по разработке технико-экономического обоснования завершены. Они находятся на рассмотрении в РГП «Госэкспертиза». Срок реализации проекта 2027 год. 

Усиление Западного энергоузла позволит соединить линиями 500 кВ Атырауский и Мангыстауский регионы путем строительства ВЛ 500 кВ ПС Карабатан – ПС Бейнеу– ПС Мангистау со строительством новой подстанции 500 кВ Бейнеу. Реализация проекта создаст необходимые условия для вовлечения в энергобаланс дополнительных объектов ВИЭ и создаст предпосылки для последующего завершения объединения всей энергосистемы высоковольтными линиями 500 кВ. Срок реализации 2035 год. 

«Объединение Западной зоны с ЕЭС Казахстана. III этап. Проект позволит сбалансировать энергосистему за счет маневренности газовой генерации Западной зоны, интегрировать возобновляемые источники энергии в ЕЭС РК, а также позволит в перспективе расширить транзитный потенциал по направлению в страны Центральной Азии и Кавказа. Данный проект завершает закольцевание всей энергосистемы. Проектом предусматривается строительство ВЛ 500 кВ ПС Бейнеу – ПС Шалкар – ПС Кызылорда. Срок реализации до 2040 года», - отметил Министр.
 



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