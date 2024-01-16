«Обнюхали» посылки: в Мангистау полицейские с собаками проверили отделения Казпочты

В целях профилактики наркопреступности сотрудники управления по борьбе с наркотиками Мангистауской области и специалисты Центра Кинологической службы департамента полиции проводят инспекционную работу на постоянной основе.Так, очередное мероприятие прошло по проверке почтовых отправлений и сортировочно-транспортного отдела Казпочты в Актау.Тщательно «обнюхивали» почтовую службу и посылки надежные помощники сотрудников полиции - служебные собаки. Надрессированные на запрещенные препараты четвероногие «следователи» моментально чувствуют наркотические вещества и помогают правоохранителям отыскать коробки «с сюрпризом», если таковые находятся на складах.Подобные инспекционные работы проводятся на регулярной основе, говорят в полиции.