В Актау морские пехотинцы общаются с родными по видеосвязи

- Для того, чтобы пообщаться с родными, не нужен специальный приказ командира. Воспользоваться возможностью может любой офицер или сержант. Все, что требуется для организации связи, это гаджет с выходом в интернет и любая площадка, которая не является режимным объектом. Это может быть беседка, комната психологической работы, спортзал. В зимнее время для переговоров с родителями в бригаде морской пехоты используется комната информационной и воспитательной работы, - говорит Нурбол Шалабаев.

- Я сегодня переговорил с мамой, очень рад, что увидел ее по видео. Рассказал маме об успехах своей боевой подготовки, узнал, как дела дома. Очень рад, что у нас есть такая возможность для общения с родными. Хочу выразить благодарность нашим командирам за то, что предоставили нам такую возможность, - поделился впечатлениями рядовой Тамирлан Каппасов.

– Как показывает опыт работы, после переговоров у солдат в лучшую сторону меняется морально-психологическое состояние, возрастает интерес к службе. В целом этот проект уже дает положительный результат, – добавил Куандык Абубакиров.

По словам Нурбола Шалабаева, руководителя пресс-службы, проект не имеет твердых рамок, границ и условностей.Военнослужащие отмечают, что возможность поговорить с близкими придает им силы служить и заряжает хорошим настроем.С родителями военнослужащих пообщался также капитан Куандык Абубакиров, заместитель командира штурмового батальона по воспитательной и идеологической работе.