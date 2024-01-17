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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 09:10

Просмотров: 235

В Актау морские пехотинцы общаются с родными по видеосвязи

Вот уже три года в бригаде морской пехоты действует проект Вооруженных сил Казахстана «Отбасымен бейне қонырау» («Видеозвонок с семьей»). Он позволяет военнослужащим пообщаться по видеосвязи с родными. Только за два дня с близкими людьми поговорили более 1 000 солдат срочной службы. Об этом рассказали в пресс-службе Актауского гарнизона.

Трогательный момент для солдат. Фото предоставил Н.Шалабаев
По словам Нурбола Шалабаева, руководителя пресс-службы, проект не имеет твердых рамок, границ и условностей.

- Для того, чтобы пообщаться с родными, не нужен специальный приказ командира. Воспользоваться возможностью может любой офицер или сержант. Все, что требуется для организации связи, это гаджет с выходом в интернет и любая площадка, которая не является режимным объектом. Это может быть беседка, комната психологической работы, спортзал. В зимнее время для переговоров с родителями в бригаде морской пехоты используется комната информационной и воспитательной работы, - говорит Нурбол Шалабаев.


Военнослужащие отмечают, что возможность поговорить с близкими придает им силы служить и заряжает хорошим настроем.

- Я сегодня переговорил с мамой, очень рад, что увидел ее по видео. Рассказал маме об успехах своей боевой подготовки, узнал, как дела дома. Очень рад, что у нас есть такая возможность для общения с родными. Хочу выразить благодарность нашим командирам за то, что предоставили нам такую возможность, - поделился впечатлениями рядовой Тамирлан Каппасов.


С родителями военнослужащих пообщался также капитан Куандык Абубакиров, заместитель командира штурмового батальона по воспитательной и идеологической работе.

– Как показывает опыт работы, после переговоров у солдат в лучшую сторону меняется морально-психологическое состояние, возрастает интерес к службе. В целом этот проект уже дает положительный результат, – добавил Куандык Абубакиров.



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