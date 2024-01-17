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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 14:08

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В Мангистау за сутки выявлено почти 30 случаев заболевания корью

С начала года в Мангистауской области в стационары госпитализировано 306 человек с корью. Только за один день (с 15 по 16 января) заболевших жителей стало больше на 29 человек. Об этом сообщили в региональном департаменте санитарно-эпидемиологического контроля.

_фото из открытых источников
С 1 по 15 января из 404 случаев подозрения на корь лабораторно подтверждено 277 фактов. А по данным на 20:00 часов 16 января, лабораторно подтверждены были уже 306 случаев.

- Мунайлы продолжает оставаться районом, где больных корью зарегистрировано больше - 141. На втором месте снова находится Актау, здесь заболели 93 горожанина. На третьей позиции Жанаозен, где в стационары помещены 35 жителей. В Тупкараганском районе выявлено 20 больных, семь – в Мангистауском районе, шесть – в Каракиянском районе, четыре – в Бейнеуском районе, - прокомментировала Гульшат Шорбасова, руководитель отдела департамента.



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