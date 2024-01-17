В Мангистау за сутки выявлено почти 30 случаев заболевания корью

- Мунайлы продолжает оставаться районом, где больных корью зарегистрировано больше - 141. На втором месте снова находится Актау, здесь заболели 93 горожанина. На третьей позиции Жанаозен, где в стационары помещены 35 жителей. В Тупкараганском районе выявлено 20 больных, семь – в Мангистауском районе, шесть – в Каракиянском районе, четыре – в Бейнеуском районе, - прокомментировала Гульшат Шорбасова, руководитель отдела департамента.

С 1 по 15 января из 404 случаев подозрения на корь лабораторно подтверждено 277 фактов. А по данным на 20:00 часов 16 января, лабораторно подтверждены были уже 306 случаев.